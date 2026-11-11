Veröffentlicht am 11.11.2026

Wie lassen sich Redewendungen aus verschiedenen Ländern in Kunst verwandeln? Mit dieser Frage beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler des Alstergymnasiums im Rahmen eines Wettbewerbs des Vereins Städtepartnerschaften Henstedt-Ulzburg. Das Kunstprofil des 11. Jahrgangs überzeugte die Jury mit seinen kreativen Arbeiten und erhielt einen Gemeinschaftspreis in Höhe von 400 Euro. „Die Aufgabe lautete: Redewendungen aus den Ländern der Partnerkommunen Henstedt-Ulzburgs zeichnerisch interpretieren“, erklärte Claudia Schmidt aus dem Vorstand des Vereins Städtepartnerschaften. „Dabei entstanden vielfältige Kunstwerke, die zeigen, wie Sprache, Kultur und Kreativität Menschen über Ländergrenzen hinweg verbinden können.“

Hintergrund des Wettbewerbs ist ein neues Buchprojekt des Städtepartnerschaftsvereins. Nach dem Band „Kulturen verbinden – Herzen öffnen“, der die Partnerkommunen und ihre kulinarischen Traditionen vorstellt, soll nun ein Buch über landestypische Traditionen und Redewendungen entstehen. Um junge Menschen einzubeziehen, lud der Verein die weiterführenden Schulen der Gemeinde zur Teilnahme an einem Kunstwettbewerb ein. Die Bürgerstiftung VR Bank in Holstein unterstützte das Projekt mit einer Spende für die Preisgelder.

Besondere Leistungen ausgezeichnet

Neben dem Gemeinschaftspreis würdigte die Jury drei herausragende Einzelarbeiten. Ihr gehörten unter anderem die Künstlerin Gudrun Naujok, die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Meyer und Claudia Schmidt aus dem Vorstand des Vereins Städtepartnerschaften an. Bettina Fischer, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung VR Bank in Holstein, überreichte Lehrerin Franziska Kirschstein als Gemeinschaftspreis den symbolischen Scheck über 400 Euro für das Kunstprofil des Alstergymnasiums. Bürgervorsteher Henry Danielski und Claudia Schmidt übergaben zudem Sachpreise an die Einzelpreisträgerinnen und - preisträger. Den 1. Preis erhielt Sara Mehloch für die Darstellung des Sprichworts „Aus der Mücke einen Elefanten machen“. Der 2. Preis wurde an Jana Lust für das polnische Sprichwort „Mam to w malyrn palcu“ (übersetzt: Das schaff ich mit dem kleinen Finger) vergeben. Alissa Liedtke setzte sich mit dem englischen Sprichwort „Twist someone’s arm“ (übersetzt: Jemandem den Arm verdrehen.) auseinander und wurde mit dem 3. Platz geehrt. Claudia Schmidt zeigte sich begeistert von der Auseinandersetzung der Jugendlichen mit europäischen Sprachen und Kulturen: „Für mich ist es interessant zu sehen, welche Redewendungen in den Ländern unserer Städtekommunen genutzt werden und welche Gedanken sich die Schülerinnen und Schüler darüber gemacht haben.“

Henry Danielski wies darauf hin, was für eine wichtige Arbeit der Verein Städtepartnerschaften leistet: „Städtepartnerschaften sind weit mehr als formelle Verbindungen zwischen zwei Kommunen. Sie schaffen Begegnungen zwischen Menschen, eröffnen neue Perspektiven und lassen Freundschaften über Ländergrenzen hinweg entstehen. Sie fördern gegenseitiges Verständnis, stärken den kulturellen Austausch und machen Europa im Kleinen erlebbar. Gerade in einer Zeit, in der Verständigung, Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander keine Selbstverständlichkeiten sind, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu“, sagte er. „Städtepartnerschaften leben vom Engagement der Menschen, die sie gestalten, pflegen und mit Leben füllen. Sie bauen Brücken zwischen Kulturen und Generationen und erinnern uns daran, dass ein gutes Miteinander dort beginnt, wo Menschen aufeinander zugehen. Dieses Projekt des Vereins Städtepartnerschaften ist ein tolles Beispiel genau dafür – als Gemeinde sind wir für das ehrenamtliche Engagement zur Pflege unserer Städtepartnerschaften sehr dankbar.“

Kunstwerke könnten in Henstedt-Ulzburg ausgestellt werden

Die entstandenen Arbeiten sollen künftig das neue Buch des Städtepartnerschaftsvereins bereichern. Darüber freuen sich insbesondere Traute Walden, Dr. Ralf Zeuner und Uta Herrnring-Vollmer, die an der Veröffentlichung arbeiten. Auch eine öffentliche Ausstellung der Kunstwerke in Henstedt-Ulzburg wird derzeit geprüft. „Damit könnte der Wettbewerb über das Buchprojekt hinaus ein sichtbares Zeichen für Kreativität, kulturelle Vielfalt und europäische Verständigung setzen – und für mehr Beteiligung beim nächsten Wettbewerb werben“, so Claudia Schmidt.

Foto: Claudia Schmidt aus dem Vorstand des Vereins Städtepartnerschaften übergab dank der Unterstützung durch Bettina Fischer, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung VR Bank in Holstein, und im Beisein von Bürgervorsteher Henry Danielski die Preise an Lehrerin Franziska Kirschstein und die Schülerinnen und Schüler des Kunstprofils des 11. Jahrgangs am Alstergymnasium. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg