Veröffentlicht am 11.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Fantasie gefragt: Gemeinsam entdecken, rätseln und staunen – dazu lädt die Gemeindebücherei Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße 22a, mit einer Mit-Mach-Lesung für Kinder im Alter ab sechs Jahren am Freitag, 13. November, ein. Um 16 Uhr startet die Veranstaltung. Sie findet anlässlich der Kinder- und Jugendbuchwochen in Schleswig-Holstein vom 9. bis einschließlich 20. November statt.

„Was passiert eigentlich, wenn ein Buch ganz ohne Worte auskommt? Dann sind Fantasie, Neugier und eigene Ideen gefragt“, weiß Sarah Thiesen aus der Gemeindebücherei. „Bei unserer interaktiven Lesung in der Gemeindebücherei stehen die Bilder im Mittelpunkt. Die Autorin Julia Neuhaus hat lustige und skurrile Illustrationen aus ihrem Buch ‚Und was passiert jetzt?‘ mit dabei.“ Gemeinsam mit den Kindern sollen die Illustrationen ganz genau betrachtet und dabei so manche merkwürdige Situation entdeckt werden. Die Kinder sind dazu angehalten, zu beschreiben, was sie sehen, Vermutungen anzustellen und ihre eigenen Theorien zu entwickeln: Was könnte wohl vorher passiert sein? Und wie ist es zu dieser ungewöhnlichen Szene gekommen? „Anschließend wird es spannend: Die vermuteten Vorgeschichten werden als kurze Trickfilme präsentiert. Dabei gibt es jede Menge Überraschungen! Manchmal liegen die Kinder mit ihren Vermutungen genau richtig, manchmal nimmt die Geschichte eine völlig unerwartete Wendung. Eines ist dabei garantiert: Staunen, Schmunzeln und jede Menge Gesprächsstoff“, freut sich Sarah Thiesen. „Hier sind die Kinder nicht einfach nur Zuhörerinnen und Zuhörer – sie werden selbst zu Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzählern. Sie beobachten, beschreiben, vermuten und gestalten die Geschichten mit ihren eigenen Ideen aktiv mit. Es wird eine Lesung, die Lust auf Sprache macht, die Fantasie beflügelt und zeigt, dass Bilder manchmal mehr erzählen als tausend Worte!“

Der Eintritt zur interaktiven Lesung kostet drei Euro. Interessierte melden sich dafür beim Team direkt vor Ort, per Telefon unter 04193-963 370 oder per E-Mail an buecherei.info@h-u.de.

Foto: Am 13. November kommt Julia Neuhaus mit ihren Geschichten aus „Und was passiert jetzt?“ in die Gemeindebücherei. Bildmontage: Gemeindebücherei/Foto: Till Penzek