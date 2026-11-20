Veröffentlicht am 20.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Wissen über Finanzmärkte hilft nicht nur in der politischen Diskussion über „Aktienrenten“ oder „Sozialabgaben auf Kapitalerträge“, sondern auch bei beruflichen oder privaten Entscheidungen zur Vermögensanlage: Finanzbildung ist ein wichtiger Baustein für die persönliche Entwicklung und finanzielle Sicherheit und trägt zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei.

Der 5-tägige Bildungsurlaub richtet sich an Erwachsene jeden Alters, die ihr Finanzwissen erweitern und praktische Fähigkeiten im Bereich Investieren und Trading erwerben möchten.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet von Montag bis Freitag, 18. – 22.01.2027, 09:00 – 16:00 Uhr einen Bildungsurlaub zu diesem Thema an. Die Kursgebühr beträgt 300 Euro. (Kurs-Nr. BA13.30)

Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-hu.de.