Veröffentlicht am 17.11.2026

Henstedt-Ulzburg. ChatGPT, CoPilot oder Gemini sind künstliche Intelligenz-Chatbots, die entwickelt wurden, um gezielte Fragen zu verschiedenen Themenbereichen in menschenähnlicher Interaktion zu beantworten. Das Wissensspektrum erstreckt sich von Technologie, Wissenschaft bis hin zu Kunst und Kultur.

Die Teilnehmenden erfahren, wie die browserbasierten Anwendungen funktionieren und wie die KI für den geschäftlichen wie auch privaten Kontext eingesetzt werden kann. Es werden die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Anwendungen vorgestellt. Die Teilnehmenden erfahren wie sie die Möglichkeit nutzen können, Copilot in MS Office-Programmen zu integrieren.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet diesen Kurs an 2 Terminen mittwochs, den 02.12. und 16.12.2026 je von 18:30 – 21:30 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 57,00 €. (Kurs-Nr. BA59.63)

Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de.