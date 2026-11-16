Veröffentlicht am 16.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Unsere Welt ist in Bewegung. Und diese Bewegungen, die Geschehnisse, die Entwicklungen bringen uns zum Nachdenken. Die rasanten Veränderungen belasten immer mehr Menschen.

Bei manchen entstehen Ängste, andere werden unsicher, wenn sie an die Zukunft denken, viele fühlen sich ohnmächtig gegenüber Krieg, wirtschaftlicher Not oder dem Klima-Wandel. Und ja, der Einzelne mag größtenteils ohnmächtig sein – aber Christen glauben: GOTT ist es nicht!

Darum lädt die St. Petrus Gemeinde alle Interessierten am 18. November, dem Buß- und Bettag um 18.00 Uhr zu einem gemeinsamen großen Gebetsabend in die St. Petrus Kirche, Norderstedter Str. 22, 24558 Henstedt-Ulzburg ein.

Es gilt, Gott unsere Gedanken anzuvertrauen und ihn um sein Eingreifen, seine Hilfe angesichts der Not in der Welt zu bitten. Bei der Veranstaltung wird gesungen, gebetet und es gibt Zeiten der Stille. Jede und jeder ist eingeladen, sich so zu beteiligen, wie es ihm oder ihr entspricht. Am Ende werden alle Teilnehmenden ein kleines Licht mitnehmen können. Es wird darum gebeten, ein Glas oder eine kleine Laterne mitzubringen, um es transportieren zu können.