Veröffentlicht am 13.11.2026

Kisdorf. Wenn das Zirpen der Grillen lauter wird und das Dickicht des indischen Dschungels seine Geheimnisse offenbart, beginnt eines der größten Abenteuer der Weltliteratur. Das Tournee Theater Hamburg bringt Rudyard Kiplings Klassiker „Das Dschungelbuch“ in einer prachtvollen und ganz neuen Fassung auf die Bühne, die kleine und große Zuschauer gleichermaßen verzaubert.

Die legendäre Reise beginnt mit einem ungewöhnlichen Fund: Mitten in der Wildnis entdeckt der Panther Bagheera das Menschenkind Mogli. Was folgt, ist eine mitreißende Geschichte über Freundschaft und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Die Neuinszenierung besticht durch eine aufwändige Ausstattung und viel Herz.

Ob beim spannenden Duell mit dem Tiger Shere Khan oder der Begegnung mit der hypnotischen Schlange Kaa – diese liebevolle Produktion entfacht echtes Dschungelfieber. Mit packenden musikalischen Einlagen zeigt das Ensemble, dass wahrer Mut keine Körpergröße kennt.

Ein magisches Theaterereignis für kleine und große Entdecker. Und eine Reise durch die Wildnis, die sich lohnt.

Tournee Theater„Das Dschungelbuch” Samstag, 12.12.26 / 14.30 Uhr Margarethenhoff Kisdorf

Eintrittspreis: Für alle Besucher: 12 Euro

Vorverkauf bei: Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, Stöberstübchen in Kisdorf, Steen decoration e.K. in Kisdorf, Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg

E-Mail-Bestellung: tickets@kulturinkisdorf.de

Kartenbestellungen über E-Mail mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer. E-Mail-Bestellungen sind verbindlich.

Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.