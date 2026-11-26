Veröffentlicht am 26.11.2026

Zum Erlass des Finanzministeriums zur umsatzsteuerlichen Behandlung ehrenamtlich organisierter Feste und zum begleitenden Leitfaden erklärt der ﬁnanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Ole Plambeck:

„Wer sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, übernimmt Verantwortung für uns alle. Wenn die Kameradinnen und Kameraden zusätzlich ein Feuerwehrfest organisieren, brauchen sie verständliche Regeln und möglichst wenig Bürokratie. Deshalb begrüße ich den Erlass und den Leitfaden des Finanzministeriums. Sie schaﬀen Klarheit darüber, unter welchen Voraussetzungen Bratwurst und Getränke weiterhin ohne Umsatzsteuer verkauft werden können. Für diese Klarstellung im Erlass und den begleitenden Leitfaden haben wir uns als CDU-Landtagsfraktion eingesetzt.

Feuerwehrfeste gehören zum Leben in unseren Gemeinden. Sie bringen Menschen zusammen, stärken die Kameradschaft und unterstützen die ehrenamtliche Arbeit vor Ort. Die Sorge, dass mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öﬀentlichen Hand ab 2027 jeder Verkauf bei einem Feuerwehrfest automatisch steuerpﬂichtig wird, hat vielerorts für Verunsicherung gesorgt. Die Klarstellung des Ministeriums hilft, diese Sorge auszuräumen. Denn der Erlass zeigt, dass Feuerwehren weiterhin Bratwurst und Getränke ohne Umsatzsteuer verkaufen können.

Dabei kommt es auf die Organisation an. Veranstaltet ein Feuerwehrförderverein oder ein nicht rechtsfähiger Verein außerhalb des kommunalen Sondervermögens das Fest, kann die Kleinunternehmerregelung greifen. Das bedeutet, bis zu einem Gesamtumsatz von 25.000 Euro hat man nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Wird die Veranstaltung über eine Kameradschaftskasse als kommunales Sondervermögen organisiert, ist die Gemeinde verantwortlich. Auch hier können Ausnahmen von der Umsatzsteuerpﬂicht greifen.

Wichtig ist: Sofern die Veranstaltung steuerlich der Gemeinde zuzurechnen ist, muss diese prüfen, ob Umsatzsteuer anfällt, und gegebenenfalls die erforderlichen Erklärungen abgeben. Das ist keine Aufgabe der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.

Mit dem Leitfaden kommt die Landesregierung einer Auﬀorderung des Landtags nach. Er soll Feuerwehren und Gemeinden helfen, die Regeln im Alltag richtig anzuwenden. Dass der Erlass auch vergleichbare Feste von Vereinen und Mitgliederinitiativen berücksichtigt, ist ebenfalls zu begrüßen. Unser Anspruch als CDU bleibt, ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen und unnötigen Verwaltungsaufwand abzubauen. Daran werden wir auch die praktische Umsetzung messen.“