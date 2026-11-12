Veröffentlicht am 12.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Die Arbeitsgemeinschaft „Gemeinsam runter vom Sofa“ lädt zum nächsten Spaziergang am Sonnabend, 21. November, ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Erlöserkirche, Kisdorfer Straße 10. Ziel ist das Jugendzentrum „Tonne“.

Dort kann in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen eine gemeinsame Zeit verbracht werden. Die Spaziergänge werden regelmäßig an jedem dritten Sonnabend im Monat an verschiedenen Standorten in Henstedt-Ulzburg angeboten.

Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft „Gemeinsam runter vom Sofa“ ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Im kommenden Jahr soll das Angebot erweitert werden, um auch Menschen jüngeren Alters anzusprechen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Fragen hat, wendet sich per E-Mail an spazieren.h-u@web.de oder montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr per Telefon unter 04193-762704 an das Jugendzentrum Tonne.

Foto: Anlässlich des Internationalen Tags der seelischen Gesundheit am 10. Oktober trafen sich die Teilnehmenden am Jungendzentrum Tonne zum gemeinsamen Spaziergang. Foto: Beirat Inklusion