Veröffentlicht am 23.11.2026

Alveslohe. „Mit viel Zeit, eigenen Ideen und tatkräftiger Unterstützung setzt sich der Helferkreis Freibad Alveslohe für Erhalt und Betrieb des Naturschwimmbades ein. Ob beim Kioskbetrieb, Kartenverkauf oder bei Veranstaltungen wie Filmvorführungen im vergangenen Sommer, der Helferkreis aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern verstand es stets, das Freibad attraktiv zu halten und zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu begeistern“, begründete Segebergs CDA-Kreisvorsitzender und Kreistagsmitglied Thorsten Borchers die Vergabe des traditionellen Bruno-Timm-Preises 2026 im Bürgerhaus Alveslohe.

Die Christlich-Demokratische-Arbeitnehmerschaft (CDA) vertritt als Vereinigung innerhalb der CDU den Arbeitnehmerflügel. Ihre Mitglieder engagieren sich in besonderem Maße in der Sozialpolitik, der betrieblichen Mitbestimmung und der Gesundheitspolitik.

In ihren Grußwörtern hoben Alveslohes Bürgermeister Matthias Bornholdt und der Landesvorsitzende der CDA, Andreas Ellendt, die besonderen Leistungen des ehrenamtlichen Helferkreises hervor.

Die Laudatio zur Preisübergabe hielt die ehemalige Landtagsabgeordnete und jetzige Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes in Alveslohe, Roswitha Strauß. Sie vertrat den erkrankten CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Ole Plambeck und würdigte den außerordentlichen Einsatz der Helfenden.

Stellvertretend für die zahlreichen Unterstützer des Helferkreises Freibad Alveslohe nahm Mitinitiator Torben Litewski Urkunde und Preis von Roswitha Strauß und Thorsten Borchers entgegen.

Eine zusätzliche Anerkennung steuerte die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein bei: sie spendierte drei Reisegutscheine für eine Fahrt in das politische Berlin.

Auch Kultur und Unterhaltung gehörten zum Abend: Ines Lütt erfreute die Anwesenden mit nachdenklichen Poetry Slams. Uwe Voss bereicherte als Storyteller und Entertainer mit Gesang und Humor.

Der Bruno-Timm-Preis wird seit 2001 zum Andenken an den Sozialpolitiker und ehemaligen Landtagsabgeordneten Bruno Timm verliehen. Geehrt werden Personen oder Institutionen deren besonderer sozialer Einsatz das Leben der Menschen vor Ort in ihren Gemeinden verbessert hat.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch die CDA-Landesvorstandmitglieder Stefanie Rönnau und Ursula Wedell, der Kreistagsabgeordnete Kurt Barkowsy und der ehemalige Bürgermeister von Aveslohe Peter Kroll.

Foto: Foto zeigt vlnr. Roswitha Strauß, Torben Litewski und Thorsten Borchers