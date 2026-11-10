Veröffentlicht am 10.11.2026

Henstedt-Ulzburg gehört zu den Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2026“. Die Auszeichnung wurde für die Renaturierung und Wiedervernässung des Henstedter Moors vergeben. Durch die Maßnahme wird das Moorgebiet als wichtiger „Klimaschützer“ bewahrt, da es jahrtausendealten Kohlenstoff dauerhaft im Torf bindet und zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Kommunalen Klimakonferenz 2026 in Berlin statt.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ vom Deutschen Institut für Urbanistik mit Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Kooperationspartner sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Gewinn ist mit 40.000 Euro Preisgeld dotiert, das wieder in Klimaschutzprojekte zu investieren ist. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt freute sich sehr über die Auszeichnung und kündigte an, wie das Preisgeld genutzt werden soll: „Wir wollen die 40.000 Euro nutzen, um eine kohlenstoffsenkende Maßnahme umzusetzen. Im Gespräch ist zum Beispiel die Anschaffung einer Pyrolyse-Anlage. Diese wird mit Holz- und Grünabfall betrieben und der in den Pflanzen enthaltene Kohlenstoff wird dauerhaft in das Endprodukt eingebaut. Sollte die Errichtung einer Pyrolyse-Anlage mittelfristig nicht möglich sein, können wir die Mittel für die Umsetzung der zurzeit in Umsetzung befindlichen Wiedervernässung des Henstedter Moors auf dem zweiten Teilstück nutzen, das direkt an das bereits vernässte Areal angrenzt.“

CO2 dauerhaft im Moor binden

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat erkannt, welches große Klimaschutzpotenzial in der Wiedervernässung des Henstedter Moors liegt und dieses mit viel Eigeninitiative, Engagement und Ausdauer genutzt. Moore speichern Kohlenstoff, den die Pflanzen zuvor bei der Photosynthese als CO₂ der Atmosphäre entzogen haben. Bei einem intakten, das heißt nassen Moor bleibt dieser Kohlenstoff dauerhaft im Torf gebunden. Trocknet es aber aus – etwa durch jahrzehntelange Entwässerung für Torfabbau und Landwirtschaft wie beim Henstedter Moor – zersetzt sich der Torf und das Moor wird zur „CO2-Schleuder“. Genau dieser Entwicklung hat die Gemeinde tatkräftig entgegengewirkt.

Die größte Herausforderung bestand in den komplexen Eigentumsverhältnissen mit sehr kleinteiligen Parzellen, die eine aufwändige Recherche, zahlreiche Abstimmungen mit diversen Behörden und viel Überzeugungsarbeit notwendig machten. Über persönliche Anschreiben und Veranstaltungen informierte die Gemeinde die Flächeneigentümer:innen über die Funktion des Moors, dessen Wert für die Allgemeinheit und ihre persönlichen Unterstützungsmöglichkeiten. Als Kooperationspartner holte sie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mit ins Boot, da diese selbst viele Flächen im Plangebiet besitzt und ein Modell entwickelt hat, um Eigentümer:innen mit Hilfe von finanziellen Anreizen für die Wiedervernässung von Mooren zu gewinnen. Bei diesem sogenannten Klimapunkte-Modell wird die mögliche CO2-Einsparung durch Vernässung der jeweiligen Flächenanteile bewertet und die Vergütung – orientiert am CO2-Preis – für einen Zeitraum von dreißig Jahren berechnet. Die Betroffenen verkaufen Rechte zur Wiedervernässung, bleiben aber im Besitz der Fläche. Darüber hinaus gab es auch die Möglichkeit, Flächen an die Gemeinde zu verkaufen oder Eigentümer:in zu bleiben und der Wiedervernässung unentgeltlich zuzustimmen.

Nach vielen individuellen und teils komplizierten Verhandlungen ist es der Gemeinde 2022 gelungen, für ein Gebiet von 16 Hektar alle Wiedernässungsrechte zu erhalten und die Planung zu beauftragen. Mit einem Spezialpflug wurden mehrere Dämme errichtet, einige Gräben über sogenannte Mönche und Überläufe verfüllt und Spundwände gebaut. 2025 konnten die letzten baulichen Maßnahmen abgenommen werden. Seitdem hat sich der Wasserstand auf einer Fläche von 10 Hektar bereits deutlich angehoben. Durch die Maßnahme werden im Henstedter Moor jährlich ca. 400 Tonnen CO2-Äquivalente im Boden gehalten und rund 180 Tonnen aus der Atmosphäre aufgenommen.

Mehrfachnutzen für Klima und Umwelt

Die Wiedervernässung und Renaturierung braucht jedoch Zeit, damit das Moor zum Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna mit speziellen Ansprüchen wird und etwa die für den Klimaschutz so wertvollen Torfmoose mitwachsen können. Die Gemeinde hat daher ein dauerhaftes Monitoring für die Flächen aufgelegt und kann bei Bedarf – wie unterschiedlichen Witterungseinflüssen – den Wasserdurchlass verändern und so eingreifen. Aktuell sehen die Entwicklungen sehr positiv aus und es haben sich bereits Torfmoose angesiedelt und ausgebreitet. Neben den positiven Effekten für den Klimaschutz und die Biodiversität haben Moore auch ein hohes Potential, den unvermeidbaren Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Sie können zum Beispiel bei Starkregen große Mengen an Wasser aufnehmen und umgekehrt bei langer Trockenheit langsam Feuchtigkeit abgeben – mit gleichzeitigem Kühlungseffekt für die Umgebung und Reduzierung der Brandgefahr. Mit diesen Fähigkeiten sind gesunde Moore wie das Henstedter Moor wahre Alleskönner im Klima- und Umweltschutz.

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“

Der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ wird seit 2009 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ausgelobt. In diesem Jahr wurden insgesamt 128 Beiträge eingereicht. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat sich mit dem Projekt „Wiedervernässung des Henstedter Moors“ beworben und wurde als eine von sechs gleichrangigen Preisträgerkommunen ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zum ausgezeichneten Projekt unter: https://www.klimaschutz.de/wettbewerb2026.

Foto: Sven Plöger (Diplom-Meteorologe), Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, Ellefelds Bürgermeister Jörg Kerber und Prof. Dr. Jochen Monstadt (Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu).