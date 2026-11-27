Veröffentlicht am 27.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Zuletzt haben viele gefragt, ob es in Henstedt-Ulzburg wieder einen Weihnachtsmarkt gibt. Es gibt ihn: Am Sonntag, 29. November (1. Advent), findet der Henstedter Weihnachtsmarkt zum 23. Mal statt. Er liegt in der Budenstadt rund um die Erlöserkirche an der Kisdorfer Straße 12 im Ortsteil Henstedt. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Jenny und Henrik Müller organisieren den Markt zum zweiten Mal. Seit dem Ende der Sommerferien laufen die Vorbereitungen.

Das Programm bleibt im Wesentlichen wie in den Vorjahren. Die Kirchengemeinde bietet in Buden und Zelten ihre eigenen Angebote an, dazu kommen einige externe Anbieter. Im Gemeindehaus gibt es ein Kinderprogramm. Die Engel, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal über den Markt gingen, sind wieder unterwegs. Die Pfadfinder St. Johannes Henstedt backen Stockbrot. Außerdem spielen das Flötenensemble Henstedt und das Blechensemble Bokhorst. Einzelheiten zu den Konzerten folgen noch.

Helfer gesucht

Der Markt ist nur mit vielen Ehrenamtlichen möglich. Mithelfen kann jeder, auch ohne Verbindung zur Kirchengemeinde. Wer Interesse hat, schreibt an weihnachtsmarkt@kirche-henstedt.de.

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