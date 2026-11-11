Veröffentlicht am 11.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Die Advents- und Weihnachtszeit naht und was liegt da näher als am 29. November 2026 mit einem Besuch des Henstedter Weihnachtsmarktes in diese schöne Zeit zu starten. Rund um die Erlöserkirche wird wieder eine Buden- und Zeltstadt errichtet.

Im neuen Gemeindehaus wird nach dem Gottesdienst das Kinderland mit Spiel- und Bastelangeboten öffnen, so dass Eltern auch mal alleine um die Kirche bummeln können. Das Markttreiben fängt wie immer direkt nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, an. Besonders am späten Nachmittag und Abend im Lichterschein wird es mit vielen Menschen auf dem Platz so richtig gemütlich.

Erneut sind Jenny und Henrik Müller für die zentrale Organisation verantwortlich. Bei Ihnen läuft die Koordination der rund 30 Teamverantwortlichen und am Veranstaltungstag weit über 100 Helfenden zusammen. Diese sorgen für die Verpflegung mit Suppe, Würstchen und Leberkäse, Currywurst (erneut als vegetarische Variante), Pommes, Kuchen, Berlinern, Waffeln, Mandeln und neben Kaffee und Kaltgetränken sowie Kinderpunsch natürlich auch mit Glühwein.

Mit dem Erlös aus den Weihnachtsmarktbuden, die die Kirchengemeindemitglieder selbst betreiben, darunter neben der Verpflegung auch Holzbauarbeiten, Geschenke aus der Küche, Kekse und Marmeladen, kann die Arbeit der Kirchengemeinde wieder auf vielfältige Weise unterstützt werden. Abgerundet wird das Marktangebot durch externe Anbieter z.B. mit Genähtem, Gesticktem und Häkelarbeiten, Filz, Seifen, Räucherwerk und erstmals auch Töpferwaren. Es gibt einen Stand mit Adventsgestecken.

Bereits ab Freitag, 27. November, wird die Budenstadt rund um die Erlöserkirche aufgebaut. Der Parkplatz ist deshalb schon ab Donnerstagabend gesperrt.

Auch der Förderverein Erlöserkirche e.V. und eine Wiedereintrittsstelle sind gemeinsam auf dem Markt vertreten. Letztere bietet die Möglichkeit, Menschen den Weg (zurück) in die Kirche zu ebnen. Kommen Sie ins Gespräch! Niemand wird hier bedrängt, sondern man hat die Möglichkeit, ganz unkompliziert und frei über die Aktivitäten der Gemeinde und eine Kirchenmitgliedschaft oder ein Engagement im Förderverein zu reden.

Während des Marktes wird am Nachmittag in der Kirche – ohne Eintritt – zweimal ein Musikprogramm angeboten, und zwar einmal vom Henstedter Flötenensemble (14 Uhr) und einmal vom Blechensemble Bokhorst (17 Uhr) mit Posaunen, Trompeten, Flügel- und Waldhörnern, Euphonium und Tuba. Einzelheiten zu den jeweiligen Programmen werden noch bekannt gegeben. Außerhalb dieser Konzerte bleibt die Kirche zum Besuch offen.

Bewährt hat sich im letzten Jahr ein Angebot für die jungen Gäste: Einmal in der Stunde laufen zwei Engel über den Markt und verteilen kleine Süßigkeit an Kinder. So sollte also für alle etwas dabei sein. Das Wichtigste ist für viele Besucherinnen und Besucher, mindestens einmal im Jahr alte Freunde und Bekannte in Henstedt auf dem Weihnachtsmarkt zum Klönschnack zu treffen.

Eröffnungsgottesdienst u. Weihnachtsmarkt

am Sonntag, 29. November 2026

Gottesdienst um 10 Uhr, Markt von 11-18 Uhr

Bitte beachten: Die Kisdorfer Straße wird vor der Kirche während des Marktes wieder teilweise als Parkplatzfläche für Mitarbeitende eingerichtet. Die Straße wird deshalb nur einseitig befahrbar sein. Direkt an der Kirche bzw. am Gemeindehaus stehen von Donnerstag- bis Montagabend keine Parkplätze zur Verfügung. Entlang der Kisdorfer Straße zwischen der Kirche und dem Gemeindehaus werden Fußgänger und Autofahrer um besondere Vorsicht gebeten.