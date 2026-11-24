Veröffentlicht am 24.11.2026

Henstedt-Ulzburg – Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Projektes Schutzengel der Frühen Hilfen rückt eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den Fokus: Seit rund anderthalb Jahren bietet Sandra Döring, Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin der Frühen Hilfen, eine regelmäßige Baby- und Familiensprechstunde in der Kinderarztpraxis „Kleine Eulen“ am Rathausplatz in Henstedt-Ulzburg an.

Das Angebot richtet sich an werdende Eltern sowie Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. In vertraulichen und kostenfreien Gesprächen erhalten Familien Unterstützung, Informationen und Beratung zu Themen wie Schwangerschaft, Elternsein und Rollenfindung, Bindung, Ernährung, Schlaf, Entwicklung sowie Herausforderungen im Familienalltag.

Aus Sicht der Kinderarztpraxis stellt die Kooperation einen großen Gewinn dar. Im Rahmen eines Interviews zum Jubiläum betonte Dr. Weihofen von der Praxis „Kleine Eulen“, dass Familien durch das zusätzliche Beratungsangebot schnell und unkompliziert Unterstützung erhalten können.

„Wir sind insgesamt sehr froh, dass Frau Döring regelmäßig bei uns in den Praxisräumen tätig ist. Wir können den Eltern seitdem sehr schnell Hilfsangebote machen, manchmal direkt im Anschluss an die Neugeborenenvorsorge. Die Eltern haben jemanden, der sich Zeit nehmen kann, zuzuhören, Fragen zu beantworten und individuelle Anregungen zu geben. Das ist eine große Bereicherung für unser Team“, erklärt Dr. Weihofen.

Neben der direkten Unterstützung von Familien sieht die Praxis einen weiteren wichtigen Mehrwert in der Stärkung des Kinderschutzes. Durch den engen Austausch zwischen Praxis und Fachkraft der Frühen Hilfen können Belastungen und Unterstützungsbedarfe frühzeitig erkannt werden.

„Wir können Eltern mehr Sicherheit geben. Sorgen und Fragen können zeitnah und ausführlich besprochen werden. Durch die gemeinsame Kommunikation erhalten wir außerdem Einblicke in Lebenssituationen, die in der kurzen ärztlichen Sprechzeit oft nicht sichtbar werden. Das stärkt den Kinderschutz und bietet Familien zusätzliche Sicherheit“, so Dr. Weihofen weiter.

Die Frühen Hilfen verfolgen das Ziel, Eltern von Anfang an zu begleiten und ihnen niedrigschwellige Unterstützung anzubieten. Dabei steht nicht die Bewältigung von Krisen im Vordergrund, sondern die Stärkung von Familien im Alltag und die Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern.

Für die Zukunft wünschen sich beide Seiten, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgeführt werden kann. „Ich wünsche mir, dass dieses Projekt langfristig unterstützt und finanziert wird und wir weiterhin eng zusammenarbeiten können. So ermöglichen wir Eltern schnelle, qualifizierte Unterstützung ohne große Hemmschwellen“, sagt Dr. Weihofen.

Die Frühen Hilfen werden gefördert durch den Kreis Segeberg, das Land Schleswig-Holstein sowie den Bund.