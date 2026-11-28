Veröffentlicht am 28.11.2026

Das Land Schleswig-Holstein stellt jährlich 514.000 Euro zur Verfügung, um die GEMA-Gebühren für ehrenamtliche Vereine, Verbände und Organisationen mit gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken für bis zu vier Veranstaltungen pro Jahr zu übernehmen.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete für Segeberg-West und finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ole Plambeck:

„Für die Übernahme der GEMA-Gebühren durch das Land habe ich mich persönlich stark eingesetzt. Unser Ehrenamt ist für Schleswig-Holstein unverzichtbar. Die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen tragen maßgeblich zu unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt bei und machen unsere Städte und Dörfer lebendig.

Gerade lokale Feste, Seniorennachmittage, Kinderfeste oder Traditionsveranstaltungen bringen Menschen zusammen, fördern das Miteinander und stärken unsere Gemeinschaft vor Ort. Musik gehört dabei einfach dazu. Deshalb sagen wir künftig: Musik an und Gebühren runter!

Mit einer Pauschalvereinbarung mit der GEMA wollen wir unsere Vereine und ehrenamtlichen Organisationen sowohl finanziell als auch bürokratisch entlasten. Vorgesehen ist die Übernahme der GEMA-Gebühren für bis zu vier Veranstaltungen pro Verein oder Organisation im Jahr. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen nicht kommerziell ausgerichtet sind. Der Verkauf von Speisen und Getränken bleibt selbstverständlich möglich.

Mit jährlich über einer halben Million Euro entlasten wir damit unsere Vereine finanziell und bauen bürokratische Hürden ab. Wer seine Freizeit für die Gemeinschaft einsetzt, soll möglichst wenig Zeit mit dem Ausfüllen von Formularen und mit der GEMA-Abrechnung verbringen müssen.

Auch in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte ist mir diese Unterstützung besonders wichtig. Denn wir wollen gute Rahmenbedingungen für diejenigen schaffen, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement so viel für unsere Gesellschaft leisten.“