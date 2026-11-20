Veröffentlicht am 20.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Die drei Henstedt-Ulzburger Kirchengemeinden laden zu kleinen Adventstreffen vor Privathäusern in der Zeit vom 01. bis 18. Dezember ein: jeweils ab 18 Uhr als besinnliche Pausen in den dunklen und auch hektischen Vorweihnachtswochen.

Dauer 30 bis 45 Minuten – Zeit genug für einige Lieder, vielleicht eine adventliche Geschichte, Gebet und Segen und persönlichen Austausch bei heißen Getränken (eigenen Becher bitte selbst mitbringen) und Vorweihnachts-Keksen.

An 15 Abenden freuen sich die überall in Henstedt-Ulzburg verstreuten Gastgeber auf viele Teilnehmer.

Die nachfolgende Liste hängt in der St. Petrus Gemeinde aus bzw. kann auch per E-Mail unter ulrich.zeutschel@wtnet.de angefordert werden.