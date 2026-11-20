Henstedt-Ulzburg. Die drei Henstedt-Ulzburger Kirchengemeinden laden zu kleinen Adventstreffen vor Privathäusern in der Zeit vom 01. bis 18. Dezember ein: jeweils ab 18 Uhr als besinnliche Pausen in den dunklen und auch hektischen Vorweihnachtswochen.
Dauer 30 bis 45 Minuten – Zeit genug für einige Lieder, vielleicht eine adventliche Geschichte, Gebet und Segen und persönlichen Austausch bei heißen Getränken (eigenen Becher bitte selbst mitbringen) und Vorweihnachts-Keksen.
An 15 Abenden freuen sich die überall in Henstedt-Ulzburg verstreuten Gastgeber auf viele Teilnehmer.
Die nachfolgende Liste hängt in der St. Petrus Gemeinde aus bzw. kann auch per E-Mail unter ulrich.zeutschel@wtnet.de angefordert werden.
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Di., 01.12.: Kirsten & Christian Lunau, Gartenstraße 17a, Ulzburg
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Mi., 02.12.: Christine Schröder, Ostpreußenstraße 3, Henstedt
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Do., 03.12.: Familie Dauge, Radeland 44a, Ulzburg
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Fr., 04.12.: Spurenleser (Hauskreis Pfotenhauer), Gemeindehaus Erlöserkirche, Kisdorfer Straße 12, Henstedt
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Sa., 05.12.: ---
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So., 06.12.: ---
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Mo., 07.12.: Uli Zeutschel, Käthe & Michael Giering, Ragna Ludewig, Gemeindehaus St. Petrus, Norderstedter Straße 22, Rhen
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Di., 08.12.: Familie Webel, Hohenbergen 66, Henstedt
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Mi., 09.12.: Kreuzkirche, Gemeindehaus Kreuzkirche, Hamburger Straße 30, Ulzburg
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Do., 10.12.: Heike & Norbert Krebs, Maurepasstraße 85a, Henstedt
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Fr., 11.12.: Henstedter Jugend, Gemeindehaus Erlöserkirche, Kisdorfer Straße 12, Henstedt
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Sa., 12.12.: Sabine Rathgen, Krumpeterweg 34, Rhen
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So., 13.12.: ---
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Mo., 14.12.: Familie Petersen, Feuerwehr, Götzberger Straße 59a, Götzberg
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Di., 15.12.: Eike Jensen „Gemeinsam-toHUs“, Am Wöddel 21, Henstedt
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Mi., 16.12.: Simone Russow, Schlehenweg 50, Ulzburg
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Do., 17.12.: Jugend Kreuzkirche, Gemeindehaus Kreuzkirche, Hamburger Straße 30, Ulzburg
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Fr., 18.12.: Kristof Schoeps, Rugenfierth 10, Ulzburg