Veröffentlicht am 16.11.2026

Am 12. November versammelten sich die Mitglieder der Linken im Bürgerhaus und entschieden einstimmig über die Gründung eines Ortsverbandes in Henstedt-Ulzburg. Zum Sprecher*innen-Duo wurden Julia und Bernd Hilgenbrink gewählt. Zusammen mit den mehr als 20 Genoss*innen wollen die beiden Sprecher*innen den Ortsverband aufbauen. Das Ziel ist dabei bereits klar: Bei den Kommunalwahlen 2028 will die Linke in Henstedt-Ulzburg mit einer Fraktion in die Gemeindevertretung einziehen.

Julia Hilgenbrink, Ortssprecherin von Die Linke Henstedt-Ulzburg:„Soziale Gerechtigkeit muss auch in unserer Gemeinde wieder eine politische Heimat haben. Diesen Ort wollen wir als Linke eröffnen. Für uns ist dabei ganz klar, dass sozial-gerechte Politik die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben und gute Bildung ist. Zudem wollen wir die Bürger*innen vor Ort aktiv unterstützen, beispielsweise durch das Angebot eines kostenlosen Heizkostenchecks. Oft sind diese Abrechnungen nämlich fehlerhaft. Das Geld sollen die Bürger*innen sich wiederholen dürfen.“ Bernd Hilgenbrink, Ortssprecher von Die Linke Henstedt-Ulzburg ergänzt „Zuallererst steht auf unserem Plan einen erfolgreichen Landtagswahlkampf zu absolvieren. Dabei ist es für uns besonders wichtig unseren Co-Spitzenkandidaten Finn Luca Frey, der zudem aus unserem Kreisverband kommt, zu unterstützen. Zur Landtagswahl wollen wir in ganz Henstedt-Ulzburg sichtbar und ansprechbar sein.“