Veröffentlicht am 12.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Das Team des VHS Reparatur-Café Henstedt-Ulzburg erwartet, wie jeden dritten Sonnabend im Monat, auch am 21. November Gäste, um gemeinsam mit ihnen defekte Alltagsgestände instand zu setzen.

Das Projekt läuft ganz nach dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“. Das Reparatur-Café Henstedt-Ulzburg ist von 10 bis 13 Uhr im Jugendzentrum Tonne, Beckersbergstraße 57, geöffnet.

Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung über die Homepage https://reparaturcafe-hu.de oder per E-Mail an info@reparaturcafe-hu.de gebeten. Aktuelle Hinweise und detaillierte Informationen sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Foto: Das Team des Reparatur-Cafés Henstedt-Ulzburg im Oktober. Foto: Seniorenbeirat