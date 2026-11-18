Veröffentlicht am 18.11.2026

Kisdorf (ots) - Am Sonntag, den 15.11.2026 um ca. 19.00 Uhr kam es zu einem Schockanruf zum Nachteil einer 92-jährigen Rentnerin aus dem Kreis Segeberg. Sie übergab einem Täter eine hohe fünfstellige Bargeldsumme in einer Geldkassette.

Am Montag, den 16.11.2026 erschien die 92-jährige Dame zusammen mit ihrem Sohn auf der Wache und gab an, am Vorabend gegen 19.00 Uhr einen Anruf erhalten zu haben. Der Mann am Telefon gab sich als Polizeibeamter aus und teilte ihr mit, dass es in der Nachbarschaft der Geschädigten zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Angeblich habe man schon zwei Einbrecher gefasst. Nun wolle man die Wertgegenstände der Nachbarn sichern, um weitere Taten zu verhindern. Er teilte der Rentnerin mit, dass in wenigen Minuten ein weiterer Polizeibeamter an ihrer Haustür erscheinen werde. Tatsächlich erschien ein Mann an der Tür der alten Dame, während sie noch mit dem Täter am Telefon sprach. Sie übergab daraufhin eine rote Geldkassette mit einer fünfstelligen Bargeldsumme an den angeblichen Polizeibeamten. Sie beschrieb ihn wie folgt:

- ca. 30 bis 40 Jahre alt

- 180 cm oder größer

- schlank

- dunkle Kleidung

- Wetterjacke

- dunkle Wollmütze

- augenscheinlich ein deutscher Staatsbürger.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer zu der besagten Zeit verdächtige Personen der Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Norderstedt unter der Telefonnummer 040-52806-0 zu melden.

In den letzten Wochen kommt es wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Die Täter geben sich wie im oben genannten Fall als Polizeibeamte aus und geben vor, Wertgegenstände sichern zu wollen, da es in der Nachbarschaft zu Straftaten gekommen sei.

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche Lebensverhältnisse, persönliche Daten oder ihre finanzielle Situation.

- Bewahren Sie keine größeren Bargeldbeträge zu Hause auf.

- Übergeben Sie kein Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen, weder an der Haustür noch an zuvor abgesprochenen

Orten.

- Kontaktieren Sie die Polizei über die Nummer 110 und hinterfragen den Anruf.

Die Polizei oder auch andere Rechtsorgane verlangen niemals telefonisch eine Übergabe von Bargeld. Weitere wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter https://t1p.de/7wpb6 zu erlangen.

Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg