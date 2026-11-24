Veröffentlicht am 24.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Du hast Lust auf einen coolen Nachmittag mit anderen und liebst Spiele? Dann bist du hier genau richtig! Egal, ob Monopoly, Skip-Bo, Nenne 3 oder Klugscheißer – hier ist für jeden etwas dabei! Wir treffen uns, spielen gemeinsam, lachen und haben jede Menge Spaß.

Du hast selbst ein cooles Spiel zu Hause, das du unbedingt mal wieder spielen möchtest? Dann bring es einfach mit und stell es uns vor! Hier geht es nicht ums Gewinnen, sondern um Spaß, gute Laune und eine entspannte Zeit zusammen. Also, warum allein zu Hause herumhängen, wenn du mit anderen einen richtig coolen Nachmittag verbringen kannst?

Schnapp dir deine Spiellust und sei dabei – ich freue mich auf euch!

Der Kurs ist für alle von der 5. bis zur 8. Klasse.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet diesen Kurs sonntags ab dem 06.12.2026 an 4 Terminen jeweils von 13:00 – 14:30 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 20,00 €. (Kurs-Nr. BA62.20)

Das ist VHSnext: Junge Kursleitungen unter 21 Jahren teilen ihr Wissen, ihre Talente und ihre Leidenschaft mit euch.

Anmeldungen bei der VHS Henstedt-Ulzburg oder unter www.vhs-hu.de.