Veröffentlicht am 25.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Der Seniorenbeirat lädt ein zur Sprechstunde auf dem Rhen – gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Hamburg Holstein (VHH) am Donnerstag, 3. Dezember, um 15 Uhr im Gemeindehaus der St. Petrus Kirchengemeinde in der Norderstedter Straße 22. Auf Wunsch einiger Rhener Bürgerinnen und Bürger hat der Seniorenbeirat die VHH mit auf dem Rhen zur Sprechstunde gebeten, um Fragen zum „hvv hop“ vor Ort zu beantworten.

Der Seniorenbeirat freut sich über zahlreiche Besuchende. Fragen und Anregungen werden gerne entgegengenommen – und zwar auf dem Anrufbeantworter per Telefon unter 04193-96 31 77 oder per E-Mail an seniorenbeirat@ehrenamt-hu.de.