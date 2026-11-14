Veröffentlicht am 14.11.2026

Kisdorf. Mit Charme, Tempo und einer guten Portion nordischer Frechheit stimmt Hamburgs stärkstes Improvisationstheater „Steife Brise“ auf die kommenden Feiertage ein.

Wenn die Darsteller die Bühne betreten, gibt es kein Drehbuch. Die Rahmenhandlung ist weihnachtlich – doch der Rest wird zur ungeahnten Uraufführung: Spontan und frei improvisiert verwandeln die Mitglieder der „Steife Brise“ die Zurufe des Publikums in Sekundenschnelle in großes Kino. So könnte es etwa zu einem Musical auf dem Kisdorfer Weihnachtsmarkt, einem winterlichen Stelldichein im Kisdorfer Wohld oder einem getanzten Kochrezept à la Pellegrini kommen.

Seit 1992 begeistert das Ensemble sein Publikum mit einer Mischung aus Comedy, Musik und Theater. Dabei haben die Schauspieler und Musiker genau fünf Sekunden Zeit, um aus einem Stichwort eine komplette Uraufführung zu zaubern. Das Ergebnis? Ein Abend voller Premieren, bei dem jeder Moment aus dem Nichts entsteht.

Seien Sie dabei und entfliehen Sie für einen vergnüglichen Abend dem Vorweihnachts-Stress!

Steife Brise „Weihnachts-Special ImproShow” Samstag, 19.12.26 / 20 Uhr Margarethenhoff Kisdorf

Abendkasse: 25 Euro | Vorverkauf: 23 Euro | Schüler: 12 Euro

Vorverkauf bei: Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, Stöberstübchen in Kisdorf, Steen decoration e.K. in Kisdorf, Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg

E-Mail-Bestellung: tickets@kulturinkisdorf.de

Kartenbestellungen über E-Mail mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer. E-Mail-Bestellungen sind verbindlich.

Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.