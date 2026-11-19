Veröffentlicht am 19.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Wie es der amtierende Lions-Präsident Thomas Meier schon in seiner Begrüßungsrede versprach, so kam es auch: „Die Lions können Party!“ Rund 400 Gäste waren der Einladung des Lions Club Henstedt-Ulzburg gefolgt und am 14.11.2026 zur mittlerweile 5. Revival Party erschienen.

Viele von Ihnen hatten sich dem Motto gemäß im Stile der 70er, 80er, 90er oder 2000er verkleidet, um als Blumenkind, Disco-Jünger oder Popper richtig viel Spaß zu haben. In Stimmung gebracht wurden sie dabei zunächst von DJ Frank, der mit gut tanzbaren Hits schnell für die richtige Betriebstemperatur sorgte. „Es ist immer wieder toll für uns zu sehen, mit welcher Tanz- und Feierlust die Leute bei uns ankommen“ freute sich das Orga-Team des Clubs, das mit „Tin Lizzy“ auch dieses Mal wieder die wohl erfolgreichste Coverband Norddeutschlands für ihre Party gewinnen konnte. Als die pünktlich um 21:00 Uhr loslegte, hielt es kaum noch jemanden auf den Sitzen! Neben vielen perfekt intonierten internationalen Welthits waren es dieses Mal auch viele deutschsprachige Songs, durch die sich das Bürgerhaus immer wieder in eine große Chorhalle verwandelte.

Ein weiteres Merkmal der Revival-Party konnte ebenfalls bestätigt werden: Die Security blieb vollständig arbeitslos. „Auch wenn es am späten Abend immer ausgelassener wird, nimmt man auf einander Rücksicht“, schwärmt Partygast Maren Frankenthal, die bisher keine Revival Party verpasst hat. „Durch den besonderen Altersmix ´gefühlt´zwischen 25 und 75 hat dieser Abend immer auch etwas von einer großen Familienfeier“.

Für alle Fans der Party gibt es eine gute Nachricht: Schon bald trifft sich die Arbeitsgruppe des Lions Clubs, um die nächste Auflage im Jahr 2027 vorzubereiten.

Foto: Auch Vertreter:innen der kommunalen Politik hatten sich zum gemeinsamen Feiern auf der Revival Party des Lions Clubs Henstedt-Ulzburg verabredet.