Veröffentlicht am 18.11.2026

Was kann es Schöneres geben, als sich einen Abend lang durch stimmungsvolle Musik in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen. Deshalb lädt der Rhener Chor auch dieses Jahr wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert am Samstag, den 05. Dezember 2025 um 18 Uhr in der Rhener St. Petrus Kirche, Norderstedter Str. 22 ein.

Unter der Gesamtleitung von Timotheus Maas erwartet die Zuhörer und Zuhörerinnen am Vorabend des 2. Advents ein abwechslungsreiches Programm mit klassischer und zeitgenössischer Musik.

Im Mittelpunkt des ersten Teils des Konzerts steht die „Missa Brevis“ von Jacob de Haan. Das vielgespielte Werk des niederländischen Komponisten und Musikers (geb. 1959) ist eine sakrale Kurzmesse für gemischten Chor und instrumentale Begleitung und vereint klassische, romantische und moderne Elemente.

Im zweiten Teil wird das festliche Konzert durch eine Vielfalt mehrstimmiger deutscher und internationaler Weihnachtlieder abgerundet. Freuen darf man sich dabei z.B. auf die schwungvollen Weihnachtssongs „Mister Santa“ und „Mele Kalikimaka“ oder auch auf das romantische „Weihnachtswiegenlied“ von John Rutter und das Krippenlied „Lieb Nachtigall wach auf“.

Musikalische Verstärkung erhält der Chor wieder von der Pianistin Karolina Trojok und den „Rhener Philharmonikern“ unter der Leitung von Irene Husmann.

Gerade in der oft hektischen Vorweihnachtszeit möchte der Rhener Chor mit dem Konzert eine kleine Auszeit schenken und die gemeinsame Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. Alle, die sich festlich einstimmen lassen möchten, sind herzlich eingeladen. Natürlich immer dabei: bei bekannten Weihnachtsliedern kann wieder mitgesungen werden.

Der Eintritt ist frei, die Musizierenden freuen sich aber über Spenden. www.rhener-chor.de