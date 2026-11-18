Veröffentlicht am 18.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Vor etwas über einem Jahr – im September 2025 – wurde der „Platz der Kinderrechte“ als inklusiver Spielplatz für alle eröffnet. Er soll Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen vielfältige Beschäftigungs- und Bewegungsangebote bieten. Zudem wurde auch bei der Eltern- und Großelterngeneration das Thema Inklusion beispielsweise bei den Sitzmöglichkeiten mitgedacht. Aktuell kommt es jedoch immer häufiger dazu, dass verschiedene Installationen oder Geräte aufgrund von Vandalismus-Schäden temporär nicht genutzt werden können.

„Wir bekommen seit der Eröffnung immer wieder ganz tolles Feedback für diesen besonderen Spielplatz. Er wird gut und gern genutzt“, freut sich Anne Neufert, die als Sachgebietsleiterin „Grünplanung und Umwelt“ das Gemeinschaftsprojekt federführend in die Umsetzung gebracht hatte. „Leider stellt unser gemeindlicher Baubetriebshof in letzter Zeit jedoch immer häufiger Schäden durch Vandalismus fest. Insbesondere bei der rollstuhlgerechten Wippe kommt es vermehrt zu Manipulationen, sodass diese häufig nicht genutzt werden kann. Aber auch im Pavillon fehlen immer mal wieder Balken auf den Sitzflächen.“

Die Mitarbeitenden des Baubetriebshofs checken routinemäßig alle Spielplätze im gesamten Gemeindegebiet regelmäßig. „Dabei gibt es auf dem ‚Platz der Kinderrechte‘ derzeit jedes Mal etwas zu beanstanden“, erklärt Tim Vollmer vom gemeindlichen Baubetriebshof. „Die Kollegen haben deswegen dort alle Hände voll zu tun. Über den Mängelmelder bekommen wir wegen der Schmierereien, der Vermüllung und der Beschädigungen viele Nachrichten.“ Wie er erklärt, ist der Baubetriebshof stets für Hinweise dankbar und versucht, bestmöglich dagegen an zuarbeiten – teilweise kommen die Mitarbeitenden aber einfach nicht hinterher.

„Die Mängel, die durch die vereinzelten Personen verursacht werden, sorgen für Einschränkungen für alle Menschen“, so Anne Neufert. „Wir hoffen, dass der Vandalismus aufhört, damit der ‚Platz der Kinderrechte‘ weiterhin möglichst vielen Menschen Freude bereiten kann.“

Foto: Im Pavillon werden immer wieder Balken aus den Sitzflächen entfernt, die Carsten Seidlitz und seine Kollegen dementsprechend ersetzen müssen. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg