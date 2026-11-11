Veröffentlicht am 11.11.2026

Grünkohlessen der CDU mit Diana Kinnert: Was passiert mit unserer Demokratie, wenn uns die Orte der Begegnung verloren gehen? Traditioneller Abend am 3. Dezember im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg – im Mittelpunkt stehen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Einsamkeit und die Zukunft unserer Demokratie.

Grünkohl, gute Gespräche und ein Thema, das unsere Gesellschaft bewegt: Die CDU Henstedt-Ulzburg lädt am Donnerstag, 3. Dezember 2026, zum traditionellen Grünkohlessen ein. Als besonderen Gast begrüßt sie in diesem Jahr Diana Kinnert.

Die Unternehmerin, Publizistin und CDU-Mitglied beschäftigt sich seit Jahren mit einer Entwicklung, die häufig unterschätzt wird: der zunehmenden Einsamkeit und ihren Folgen für unser gesellschaftliches Miteinander.

Was passiert mit unserer Demokratie, wenn uns die Orte der Begegnung verloren gehen? Wenn Vereine, Nachbarschaften, Treffpunkte und andere soziale Räume an Bedeutung verlieren, fehlen nicht nur Gelegenheiten für persönliche Kontakte. Es fehlen auch der Austausch unterschiedlicher Perspektiven, das gegenseitige Verständnis und die Erfahrung, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Was bedeutet das für Solidarität und Zusammenhalt? Und wie kann eine Gesellschaft verhindern, dass aus Vereinzelung gesellschaftliche Spaltung wird?

Diesen Fragen wird Diana Kinnert an diesem Abend nachgehen. Mit ihrem Buch „Die neue Einsamkeit. Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können“ hat sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Auch ihr neues Buch „Die Achtsamkeitsfalle. Angriff auf Körper, Geist und Seele“ greift gesellschaftliche Entwicklungen und den Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit auf. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Bücher von Diana Kinnert signieren zu lassen.

„Neben den inhaltlichen Impulsen soll natürlich auch die norddeutsche Tradition nicht zu kurz kommen“, kündigt Claudia Meyer, die neue Ortsvorsitzende der CDU Henstedt-Ulzburg an. „Bei einer Portion Grünkohl bietet sich Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zu einem geselligen Abend in angenehmer Atmosphäre.“

Termin: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 18.00 Uhr Ort: Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34 Eintritt: frei Grünkohlessen: 19,50 Euro pro Person

Anmeldung erforderlich bis zum 18. November 2026: Die Plätze sind aufgrund der räumlichen Gegebenheiten begrenzt – sichern Sie sich daher rechtzeitig Ihren Platz per E-Mail an cme@cdu-hu.de.