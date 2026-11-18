Veröffentlicht am 18.11.2026

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein lädt am Totensonntag zu einem besonderen Spaziergang durch die Natur ein. Manchmal tut es gut, einfach loszugehen. Frische Luft zu atmen, die Stille zu genießen und den eigenen Gedanken Raum zu geben. Gerade wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, kann die Natur ein Ort sein, an dem Erinnerungen ihren Platz finden.

Am Totensonntag, 22. November 2026 lädt die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein deshalb zum ersten Mal zu einem achtsamen Trauerspaziergang durch das Henstedter Moor im Kreis Segeberg ein.

Auf dem rund 2,5 Kilometer langen Weg ist Zeit für Erinnerungen, Gespräche, stille Momente. Die weite Moorlandschaft bietet Gelegenheit, innezuhalten, durchzuatmen und ein wenig Kraft zu schöpfen. Dabei darf jede und jeder selbst entscheiden, ob er oder sie Gedanken teilen oder einfach in Stille mitgehen möchte.

Naturtherapeutin Maritres Hötger begleitet den Spaziergang mit achtsamen Impulsen und schafft einen sicheren Raum für das, was die Wandernden bewegt. Eingeladen sind alle Menschen, die um einen geliebten Menschen trauern oder sich bewusst Zeit für das Erinnern nehmen möchten.

Trauerspaziergang am Sonntag, 22. November 2026

Uhrzeit: von 10 bis 12.30 Uhr

Ort: Henstedter Moor

Anmeldung: www.stiftungsland.de/veranstaltungen

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende ist aber herzlich willkommen. Bitte an wetterfeste Kleidung und Schuhwerk denken. Hunde dürfen leider nicht mitgenommen werden.