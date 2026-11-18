Veröffentlicht am 18.11.2026

Pinneberg. Fantasie eröffnet neue Perspektiven und lässt Ideen wachsen. Unter dem Motto „Traumwelten“ startet am 1. Oktober 2026 der 57. Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ. Die VR Bank in Holstein lädt Kinder und Jugendliche ein, in Bildern und Kurzfilmen neue Welten zu gestalten und an einem Quiz teilzunehmen. Die Aufgabenstellungen „Was bedeutet Fantasie für dich?“ und „Eine Welt nur in deiner Fantasie“ regen dazu an, sich mit eigenen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen und diese kreativ auszudrücken.

„Es macht mich glücklich zu sehen, wenn kleine und große Kinder, Teenagerkinder oder erwachsene Kinder die Kraft der und den Sinn für die Imagination nicht verloren haben“, sagt die Schauspielerin und Autorin Katja Riemann, Schirmherrin der 57. Wettbewerbsrunde jugend creativ, in ihrem Grußwort.

Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie junge Erwachsene bis 20 Jahre können ihre Bilder und Quizscheine in den Geschäftsstellen der VR Bank in Holstein einreichen. Kurzfilme werden über das Videoportal www.jugendcreativ-video.de hochgeladen.

Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2027.

„Der Wettbewerb gibt jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Vorstellungskraft zu entfalten und eigene Ausdrucksformen zu finden. Als Genossenschaftsbank verstehen wir es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, kulturelle Bildung zu fördern und junge Menschen in unserer Region auf ihrem kreativen Weg zu begleiten“, so Andreas Jeske, Vorstand der VR Bank in Holstein.

Die VR Bank in Holstein vergibt auf Orts- und Landesebene zahlreiche Preise, sowohl Sach- als auch Goldpreise. Auf die Bundessiegerinnen und Bundessieger wartet eine besondere Förderung: die Teilnahme an der Bundespreisträgerakademie im Sommer 2027. In kreativen Werkstätten können die Teilnehmenden ihre gestalterischen Fähigkeiten weiterentwickeln, neue Techniken kennenlernen und sich mit anderen Kreativen austauschen.

Die erstplatzierten Bilder auf Bundesebene haben außerdem die Chance auf internationale Auszeichnungen, die auf der internationalen Abschlussveranstaltung im Juni/Juli 2027 in Italien (Südtirol) bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen: www.vrbank-in-holstein.de/jugend-creativ