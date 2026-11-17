Veröffentlicht am 17.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Anlässlich des landesweiten Anti-Mobbing-Tags findet am Mittwoch, 2. Dezember, ein Elterninformationsabend zum Thema „Zwischen Like und Shitstorm – wie wir im Netz miteinander umgehen“ statt.

Soziale Netzwerke sind für viele Kinder und Jugendliche fester Teil des Alltags: Da wird gechattet, geteilt und kommentiert – und manchmal auch ausgegrenzt sowie beleidigt. Referent Johannes Karstens zeigt, wie schnell Cybermobbing entsteht, welche Rolle Plattformen und ihre Mechanismen dabei spielen und wie man Betroff­ene unterstützen kann. Auch Künstliche Intelligenz ist ein Thema: Die Frage „Was bedeuten täuschend echte Fake-Bilder, Deepfakes und von Künstlicher Intelligenz generierte Inhalte für das Miteinander im Netz?“ soll behandelt werden. Außerdem wirft der Vortrag einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen und thematisiert weitere Fragen wie „Braucht es ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche?“, „Was empfiehlt die Kommission der Bundesregierung?“ und „Was hilft wirklich, um junge Menschen stark für die digitale Welt zu machen?“. „Zwischen Like und Shitstorm – wie wir im Netz miteinander umgehen“ soll ein Vortrag mit Raum für Fragen und Diskussion sein.

Das kostenlose Angebot startet um 18.30 Uhr im Forum des Alstergymnasiums, Maurepasstraße 67. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationsstände und Snacks sind vor der Veranstaltung im Eingangsbereich zu finden. Organisiert wird der Elterninformationsabend von der Arbeitsgemeinschaft „Gewaltprävention an Schulen“ vom kommunalen Rat für Kriminalitätsverhütung.