Veröffentlicht am 22.11.2026

Kaltenkirchen. Bürgervorsteherin Ina Flach lädt am Donnerstag, 26. November 2026, von 15 bis 17 Uhr zur Bürgersprechstunde ein. Sie findet im Rathaus Kaltenkirchen, Holstenstraße 14, in Raum 119 statt.

Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen, Anregungen einbringen und mit Ina Flach über Themen sprechen, die sie in Kaltenkirchen beschäftigen.