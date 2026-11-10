Veröffentlicht am 10.11.2026

Am 13. November 2026 um 17 Uhr lädt die Partnerschaft für Demokratie Stadt Kaltenkirchen zur ersten Demokratiekonferenz in die VHS ein. Unter dem Motto „Demokratie gemeinsam gestalten – heute für morgen“ stehen kreative Ideen, gemeinsamer Austausch und neue Perspektiven auf demokratisches Zusammenleben im Mittelpunkt.

Kreative Workshops laden dazu ein, Demokratie auf neue Weise zu entdecken und eigene Ideen einzubringen. Bei LEGO® SERIOUS PLAY® entwickeln die Teilnehmenden Ideen für Projekte, überlegen, was ein demokratisches Miteinander ausmacht, und tauschen sich darüber aus, was es braucht, um gemeinsam etwas zu bewegen. Im Book-Nook-Workshop werden Demokratieorte als Miniaturwelten gestaltet. Dabei entstehen kreative Vorstellungen davon, wie Orte aussehen können, an denen Demokratie gelebt und Gemeinschaft gestaltet wird.

Ergänzend dazu bieten verschiedene Diskussionsräume Gelegenheit, aktuelle Fragen des demokratischen Zusammenlebens aufzugreifen, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Denkraum zum Thema „Jugend und Politik“ geht es gemeinsam mit Emilio Funke um verschiedene Fragen rund um die politische Beteiligung junger Menschen und ihre Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und Veränderungen anzustoßen. Der zweite Denkraum widmet sich gemeinsam mit Kristin Wahl der Frage „Welche Orte bringen Menschen zusammen?“ und lädt dazu ein, über Begegnung, Gemeinschaft und die Bedeutung gemeinsamer Orte für das Miteinander vor Ort nachzudenken

Die Demokratiekonferenz lädt Menschen jeden Alters dazu ein, eigene Ideen einzubringen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Auch die jüngsten Teilnehmenden sind herzlich willkommen: Für Kinder ab 3 Jahren wird eine Betreuung angeboten, in der sie spielen, kreativ werden und eigene Ideen entwickeln können.

Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung sind bis zum 09. November 2026 unter pfd@vhskaltenkirchen.de möglich. Bitte geben Sie bei der Anmeldung auch an, ob Sie eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchten.

Die Partnerschaft für Demokratie Stadt Kaltenkirchen freut sich auf eine Veranstaltung voller vielfältiger Begegnungen, kreativen Ideen und einem interessanten Austausch. Seien auch Sie dabei und werden Sie Teil der Veranstaltung.

Veranstaltungsinformationen