Veröffentlicht am 11.11.2026

Kaltenkirchen – Wie erreicht man Menschen auf Instagram, TikTok & Co. mit gesellschaftlichen und politischen Themen? Unter der Fragestellung „Wie macht ihr eure Themen auf Social Media sichtbar?“ veranstaltet die VHS Kaltenkirchen-Südholstein am Samstag, den 21. November 2026, einen ganztägigen, kostenfreien Workshop. Das Angebot richtet sich gezielt an politisch interessierte und aktive Jugendliche, junge Erwachsene sowie Mitglieder von Schüler- und Jugendstadtvertretungen.

emeinsam mit der Medienpädagogin Jennifer Arp analysieren die Teilnehmenden Mechanismen hinter Algorithmen, Reichweite und den Umgang mit Phänomenen wie Fake News und Hate Speech. Im praxisnahen Teil erlernen die Jugendlichen Grundlagen des digitalen Storytellings, entwickeln eigene Content-Konzepte und produzieren direkt vor Ort eigene Videos vom Dreh bis zum Schnitt auf dem Smartphone.

Samstag, 21. November 2026, 10:00 – 16:00 Uhr

VHS Kaltenkirchen-Südholstein, Bahnhofstr. 3–5, 24568 Kaltenkirchen

Jugendliche und junge Erwachsene

Kostenfreie Teilnahme, Verpflegung inklusive

Mitzubringen ist ein eigenes Smartphone für die Praxisübungen

Eine Anmeldung ist bis zum 16. November 2026 per E-Mail an Alina Hoose (pfd@vhskaltenkirchen.de) oder via Instagram per Direktnachricht an @pfd_kaltenkirchen möglich.