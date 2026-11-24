Veröffentlicht am 24.11.2026

Kreis Segeberg/ Kreis Pinneberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (20.11.2026 - 22.11.2026) kam es in den Kreisen Pinneberg und Segeberg vermehrt zu vollendeten bzw. versuchten Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren Häuser in Norderstedt und Kaltenkirchen für den Kreis Segeberg sowie Bilsen, Elmshorn, Groß Nordende, Schenefeld und Pinneberg im Kreis Pinneberg. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Taten. Ein direkter Zusammenhang zwischen den Taten ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am Freitag um 10:43 Uhr in der Niendorfer Straße in Norderstedt zu einem versuchten Wohnungseinbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner der Wohnung vernahm ein Geräusch im Nebenzimmer und sah den Täter, während dieser gewaltsam versuchte ein Fenster zu öffnen. Der Täter bemerkte dies und flüchtete umgehend.

Der männliche Täter habe kurzes dunkles Haar getragen, einen Rucksack bei sich geführt und sei mit einem älter wirkenden Fahrrad geflüchtet.

Ebenfalls am Freitag kam es mit derzeitigem Stand der Ermittlungen um 17:28 Uhr zu dem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Schenefeld (PI). Die unbekannten Täter wurden durch die Videoüberwachung aufgezeichnet, wie sie versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Einer der Männer trug eine Cap, einen Schlauchschal und einen Jogginganzug. Sein männlicher Mittäter trug während der Tatausübung eine Sturmhaube.

Darüber hinaus kam es in den beiden Landkreisen zu weiteren Taten, bei denen bislang keine Täterhinweise vorliegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann zu den Verfahren Folgendes berichtet werden:

Kreis Segeberg

Kaltenkirchen:

20.11.2026, 10:00 Uhr bis 15:10 Uhr, Straße: Professor-Ida-Ehre-Straße, gewaltsames Eindringen über Fenster in Doppelhaushälfte, Stehlgut: Schmuck und Wertgegenstände.

20.11.2026, 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr, Straße: Heidland, versuchtes gewaltsames Eindringen über Terrassentür in Einfamilienhaus, der Versuch schlug fehl.

Norderstedt:

21.11.2026, 16:30 Uhr bis 19:40 Uhr, Straße: Schmiedegang, gewaltsames Eindringen über Terrassentür in Reihenhaus, Stehlgut: Wertgegenstände.

Kreis Pinneberg:

Bilsen:

20.11.2026, 10:00 Uhr bis 15:10 Uhr, Straße: Alvesloher Straße, gewaltsames Eindringen über Terrassentür in Einfamilienhaus, Stehlgut: Schmuck und Sachwerte.

Groß Nordende:

21.11.2026, 19:01 Uhr (Information durch App-gesteuerten Bewegungsmelder),

Straße: Dorfstraße, versuchtes gewaltsames Eindringen über eine Tür, Versuch schlug fehl (Tür war zusätzlich durch einen Kettenriegel gesichert).

Pinneberg:

21.11.2026, 17:45 Uhr bis 22.11.2026, 00:45 Uhr, Straße: Am Hünengrab, gewaltsames Eindringen über Terrassentür, Stehlgut: Schmuck, Bargeld, Wertgegenstände

Elmshorn:

21.11.2026, 14:00 Uhr bis 22.11.2026, 10:00 Uhr, Straße: Philosophenweg, gewaltsames Eindringen über Terrassentür in Einfamilienhaus, Stehlgut: Bargeld und Schmuck.

Schenefeld:

22.11.2026, 17:30 Uhr bis 17:35 Uhr, Straße: Achterndiek, gewaltsames Eindringen über Terrassentür in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, Stehlgut:

Bislang nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Wohnungseinbrüchen und fragt nach Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Nähe der Tatorte.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.