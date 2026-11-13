Veröffentlicht am 13.11.2026

Das Kaltenkirchener Einheitsbuddeln bekommt in diesem Jahr einen späteren Termin: Die üblicherweise zum Tag der Deutschen Einheit stattfindende Mitmachaktion wurde auf Samstag, 21. November 2026, verschoben. Um 11 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, auf der Waldfläche an der Barmstedter Straße nahe der A7 gemeinsam 750 junge Bäume zu pflanzen.

Gepflanzt werden Esskastanie, Walnuss, Vogelkirsche, Wildapfel, Elsbeere und Roteiche. Hinzu kommt die Zitterpappel als „Baum des Jahres 2026“. Die verschiedenen Baumarten bieten Nahrung und Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Einige tragen zudem essbare Früchte, die künftig auch den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.

Anders als im vergangenen Jahr werden diesmal wurzelnackte Pflanzen verwendet. Diese sogenannte Wurzelware wird ohne Topf und Erdballen gepflanzt und soll schneller und besser anwachsen.

„Beim Einheitsbuddeln entsteht etwas, das weit über diesen einen Tag hinaus Bestand hat. Jeder gepflanzte Baum ist ein Beitrag zur Zukunft unseres Waldes. Ich freue mich auf viele helfende Hände und das gemeinsame Anpacken“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Unter fachlicher Anleitung und mit Unterstützung durch technisches Gerät können die Teilnehmenden auf der vorbereiteten Fläche selbst aktiv werden. Anschließend sind die Helferinnen und Helfer zu Imbiss und Getränken eingeladen.

Unterstützt wird die Pflanzaktion durch die Gerd Godt-Grell Stiftung. Auch die Teilnehmenden können vor Ort mit einer Spende dazu beitragen, das Einheitsbuddeln für die kommenden Jahre zu sichern.

Die Aktion ist Teil der bundesweiten Initiative „Einheitsbuddeln“, die gemeinsames Engagement für Klima und Natur mit dem Gedanken der Deutschen Einheit verbindet.