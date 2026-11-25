Veröffentlicht am 25.11.2026

Kaltenkirchen. Die AKN Eisenbahn GmbH führt am Wochenende vom 28. bis 29. November 2026 Bauarbeiten zur Beseitigung einer Langsamfahrstelle in Henstedt-Ulzburg durch. Dafür muss der Zugverkehr auf kurzen Teilabschnitten der Linien A2 und A3 vorübergehend eingestellt werden. Die AKN richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Samstag, 28. November, 6 Uhr, bis Sonntag, 29. November, 23 Uhr, sind folgende Streckenabschnitte betroffen:

Linie A2: Kaltenkirchen – Henstedt-Ulzburg

Kaltenkirchen – Henstedt-Ulzburg Linie A3: Alveslohe – Ulzburg Süd

Auf beiden Streckenabschnitten verkehren ersatzweise Busse. Fahrgäste müssen je nach Linie mit einer Fahrzeitverlängerung von etwa 15 bis 20 Minuten rechnen.

In Alveslohe fahren die Ersatzbusse in Richtung Ulzburg Süd diesmal von einer eigens eingerichteten Haltestelle in der Straße „Am Bahnhof“ auf Höhe des Spielplatzes ab. Die Haltestelle befindet sich unmittelbar am Bahnhof und ist entsprechend ausgeschildert.

Die Haltestelle Henstedt-Ulzburg kann von den Ersatzbussen der Linie A3 nicht angefahren werden. Fahrgäste mit diesem Ziel nutzen bitte ab Ulzburg Süd die Züge der Linie A2.

Mit den Arbeiten beseitigt die AKN eine bestehende Langsamfahrstelle, die durch Abnutzung entstanden ist. Ziel ist es, die dadurch bedingte Geschwindigkeitsbeschränkung aufzuheben und damit die Voraussetzungen für einen zuverlässigen und pünktlichen Zugverkehr zu verbessern. Die Bündelung der Arbeiten an einem Wochenende soll die Einschränkungen für Fahrgäste zeitlich begrenzen.

Die AKN bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten und empfiehlt, vor Fahrtantritt die aktuellen Verbindungen in der hvv-Fahrplanauskunft zu prüfen.

Informationen zu den Ersatzfahrplänen, den Ersatzhaltestellen sowie den ausgeschilderten Fußwegen stehen auf der AKN-Homepage zur Verfügung. Die Fahrpläne des Ersatzverkehrs (EV) werden unter www.akn.de/fahrplanaenderungen verfügbar sein.