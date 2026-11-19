Veröffentlicht am 19.11.2026

Kaltenkirchen. Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November laden die Stadtbücherei Kaltenkirchen und die Gleichstellungsbeauftragte um 19.00 Uhr zu einem feministischen Buchsalon für Frauen ein.

In entspannter Atmosphäre werden Bücher vorgestellt, die mutige, unabhängige und starke Frauen porträtieren, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Es wird aus den Büchern vorgelesen und sich darüber ausgetauscht, was diese Geschichten bedeuten. Eigene Bücher dürfen gerne mitgebracht und vorgestellt werden.

„Bücher können stärken, ermutigen und Sichtbarkeit schaffen. Genau darum geht es an diesem Abend: um Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, und um einen lebendigen Austausch darüber. Ich freue mich besonders über die Unterstützung der Stadtbücherei und der Frauenberatungsstelle an diesem Abend.“, erklärt Claudia Eckhardt-Löffler, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaltenkirchen.

Der Eintritt ist frei.