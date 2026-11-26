Veröffentlicht am 26.11.2026

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder in Kaltenkirchen auf eine besondere Nikolausüberraschung freuen: Die beliebte Aktion „Geheimes Stiefelversteck“ findet wieder statt. Allerdings gibt es 2026 eine kleine Änderung: Weil der Nikolaustag auf einen Sonntag fällt, werden die gefüllten Stiefel diesmal nicht in den Geschäften der Innenstadt, sondern an der Eisbahn vor XXXLutz verteilt.

Los geht es am Freitag, 27. November 2026. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder ihre frisch geputzten Stiefel auf dem Grünen Markt abgeben. Die Annahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Weihnachtsrondell. Anschließend werden die Stiefel sicher verwahrt und bis zum Nikolaustag mit kleinen Überraschungen gefüllt.

Am Sonntag, 6. Dezember 2026, warten dann die frisch gefüllten Stiefel an der Eisbahn bei XXXLutz auf ihre Abholung. Die Hintergründe sind folgende: Der Nikolaus war mit seinem großen Sack voller gefüllter Stiefel auf dem Weg zu den Kindern. Doch als er an der Eisbahn vorbeikam, passierte ihm ein Missgeschick. Er rutschte auf dem glatten Eis aus und sein Sack fiel um. Dabei verteilten sich alle Stiefel rund um die Eisbahn. Nun sind die Kinder gefragt, ihren eigenen Stiefel wiederzufinden!

„Das Geheime Stiefelversteck gehört für viele Familien inzwischen fest zur Vorweihnachtszeit in Kaltenkirchen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Beteiligten eine schöne Lösung gefunden haben. Einen riesen Dank an dieser Stelle an alle Organisierenden, ohne die diese Aktion nicht möglich wäre! Und vielleicht schaut die eine oder andere Familie ja auch noch bei unserem Weihnachtsrondell vorbei, um sich auf Weihnachten einzustimmen und den Nikolaustag zu feiern“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Michael Weiß, Vorstandssprecher Kaltenkirchener Ring Handel, Handwerk, Industrie e. V. erläutert: „Da der Nikolaustag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, standen wir vor der Herausforderung, eine Alternative zur gewohnten Stiefelausgabe in den Innenstadtgeschäften zu finden. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit der Eisbahn eine tolle Lösung gefunden haben. So können wir die beliebte Tradition fortsetzen und den Kindern auch in diesem Jahr eine besondere Nikolausfreude bereiten.“

Wer seinen gefüllten Stiefel am Nikolaustag nicht abholen kann, muss sich keine Sorgen machen. Die übrigen Stiefel werden anschließend an die teilnehmenden Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt übergeben. Dort können sie am Montag, 7. Dezember, während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden.