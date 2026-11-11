Veröffentlicht am 11.11.2026

Das beliebte Mitsingkonzert will Kaltenkirchen zum Jahresausklang in Weihnachtsstimmung versetzen. Chorleiter Sören Schröder lässt die Bürgerhalle (Flottkamp 34, 24568 Kaltenkirchen) am 05. Dezember 2026 ab 19 Uhr singen und klingen – aus voller Kehle und mit viel Leidenschaft, aber auch mal leise und besinnlich.

Sören Schröder leitet den Abend, begleitet von seiner Solistin, doch der Hauptact sind die Teilnehmenden, denn sie lassen den einzigartigen Klang an diesem Abend entstehen. Während des 90-minütigen Mitsingkonzerts wird ein buntes Repertoire aus bekannten, weihnachtlichen Songs verschiedenster Genres gesungen. Die Liedtexte werden dabei ganz unkompliziert per Beamer an die Leinwand projiziert. Notenlesen oder gesangstechnische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn Schröder zeigt mit seiner sympathischen Art und meist einem Augenzwinkern, wie die Titel gesungen werden.

Genau aus diesem Grund sind die gemeinsamen Gesangsevents auch für ausnahmslos alle geeignet. Das Talent darf im Zweifel auch einfach zu Hause bleiben, denn der Spaß und das „Wir-Gefühl“ sind der Antreiber für Chorleiter Schröder: „Es kommt nicht darauf an, jeden Ton zu treffen. Ab 100 Personen klingen alle gemeinsam einfach wundervoll und es macht großen Spaß.“

Das kommende Konzert wird ein ganz besonderes werden: „Das Weihnachtssingen unterliegt immer einem gewissen Zauber. Es ist großartig mitzuerleben, wie die Leute den Vorweihnachtsstress vor dem Saal abladen und einen Moment echter Weihnachtsstimmung erleben dürfen“, so Schröder.

KALTENKIRCHEN SINGT - DAS WEIHNACHTSSINGEN

MIT SÖREN SCHRÖDER

Samstag, 05. Dezember 2026, 19 Uhr, Bürgerhalle Kaltenkirchen

Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 19,- Euro online unter www.deine-stadt-singt.de sowie an der Abendkasse.