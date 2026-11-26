Veröffentlicht am 26.11.2026

Kaltenkirchen. Starke Kämpfe, drei Siege, und am Ende Bronze: Die Karate-Damen der Kaltenkirchener Turnerschaft erkämpften beim JKA-Cup in Bottrop einen Podestplatz. Bei dem international besetzten Turnier trafen mehr als 600 Aktive aus sieben Nationen aufeinander.

Die Kumite-Teamwettbewerbe sind beliebte Highlights auf großen Karate-Turnieren. Jeweils drei Kämpferinnen einer Mannschaft treten nacheinander im direkten Freikampf gegen die Gegnerinnen eines anderen Teams an. Schnelle Angriffe, geschickte Ausweichmanöver und großer Kampfgeist entscheiden über Sieg oder Niederlage. Eleni Antochi, Carolina Noack und Yvonne Sievert-Möhle unterlagen kurz vor dem Finale zwar dem belgischen Nationalteam, die drei starken Frauen setzten sich aber gegen Mannschaften aus Frankreich, Münster und Stuttgart durch und gewannen Bronze.

Insgesamt war die Karateabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft mit fünf Aktiven in Bottrop vertreten. Neben den drei erfolgreichen Damen gingen auch Kyle Konradi und Levin Grewe an den Start und stellten sich der starken Konkurrenz.

Foto: vlnr.: Eleni Antochi, Yvonne Sievert-Möhle, Carolina Noack