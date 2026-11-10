Veröffentlicht am 10.11.2026

Kaltenkirchen - Am 27. und 28. November 2026 findet jeweils von 15:00 bis 20:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Tausendfüßler Stiftung ein weihnachtlicher Kunsthandwerkermarktstatt. Im Rahmen des Weihnachtsrondells Kaltenkirchen präsentieren zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller handgefertigte Unikate und kreative Geschenkideen für die Advents- und Weihnachtszeit.

Besucherinnen und Besucher erwartet eine große Auswahl liebevoll gefertigter Einzelstücke. Darunter finden sich unter anderem Lampen aus Treibholz, Weihnachtsbaumschmuck, Taschen, Mützen, Schals, Dekorationsartikel, Porzellanpuppen und Drahtfiguren. Viele der ausgestellten Arbeiten wurden aus Naturmaterialien gefertigt und eignen sich hervorragend als besondere Weihnachtsgeschenke oder kleine Überraschungen für Familie und Freunde.

Ergänzt wird der Indoor-Markt durch ein gemütliches kulinarisches Angebot mit Kaffee, frisch gebackenem Kuchen und frischen Waffeln. So bietet der Kunsthandwerkermarkt nicht nur Gelegenheit zum Stöbern, sondern auch zum Verweilen und Genießen in weihnachtlicher Atmosphäre.

Kunsthandwerkermarkt im Mehrgenerationenhaus Am Markt 2, 24568 Kaltenkirchen

27. und 28. November 2026 | 15:00 - 20 Uhr Der Eintritt ist frei.