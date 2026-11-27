Veröffentlicht am 27.11.2026

Kaltenkirchen. Nach nur 18 Monaten Bauzeit ist es fertig: das Michaelisforum der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen. Rund zwei Millionen Euro hat das neue Gemeindehaus gekostet. Herzstück ist ein großer Saal für Veranstaltungen und Chorproben.

„Unsere Chöre zählen schon die Tage“, weiß Pastorin Jannike Grosstück. Die Michaeliskantorei sowie der Pop- und Gospelchor Jolero probten bislang in der Kirche. „Da ist es im Winter richtig kalt. Aber wir hatten sonst halt auch keinen Platz.“ Das ändert sich jetzt schlagartig: 140 Quadratmeter misst der Saal im Erdgeschoss des Michaelisforums. Für angenehme Temperaturen im Winter sorgt eine Wärmepumpe. „Wir haben auch in den Klimaschutz investiert“, erklärt Pastor Tilman Fuß. „Das Gebäude ist sehr gut gedämmt und die Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt es mit Strom.“

Die Räume sind hell und allesamt barrierefrei. Neben dem Saal gibt es zwei Büros für drei Mitarbeitende und einen Besprechungsraum, der sowohl für kleine Gremien als auch für Seelsorgegespräche geeignet ist. Praktisch ist die geräumige, moderne Küche inklusive Spülstraße, die schmutziges Geschirr ratzfatz sauber macht. „Das ist wichtig, weil wir den Saal perspektivisch auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung stellen möchten“, denkt Pastorin Grosstück voraus.

Den Saal nutzen nicht nur die Chöre: Ab Januar sollen dort auch die Sonntagsgottesdienste der Kirchengemeinde stattfinden. Winterkirche heißt das Konzept, mit dem die Gemeinde in den kalten Monaten bis Ostern Energie sparen möchte. Um die musikalische Begleitung muss sich dabei niemand Sorgen machen. „Unser Kantor Daniel Zimmermann hat eine gebrauchte Barockorgel aus Italien besorgt. Und dem Förderverein für Kirchenmusik ist es nicht zuletzt dank Spenden gelungen, einen älteren Steinway-Flügel anzuschaffen“, freuen sich die beiden Pastoren.

Überhaupt sind sie stolz darauf, wie viele Menschen aus Verbundenheit zur Kirchengemeinde Zeit und Kraft in das Projekt investiert haben: „Besonders danken möchten wir Jens Knäbe vom Bauausschuss, unserer Bausachbearbeiterin Sabine Ortlieb, unserem Kantor Daniel Zimmermann und dem Architekten Karsten Wulf aus Oersdorf.“

Mit dem neuen Gemeindehaus konzentriert sich nun die Gemeindearbeit rund um die Michaeliskirche. Schon 2012 hatte die Kirchengemeinde ihr Gemeindezentrum in der Schützenstraße verkauft und sich später auch vom Christophorushaus getrennt. Den Ausschlag für den Neubau gab schließlich der Brand des historischen Reetdachhauses am Friedhof der Kirchengemeinde. Finanziert wurde das Michaelisforum zu großen Teilen aus der daraufhin ausgezahlten Versicherungssumme sowie durch Zuschüsse, unter anderem vom Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein.

Neben dem Michaelisforum bespielt die Kirchengemeinde weiterhin das bisherige Gemeindehaus direkt gegenüber. Dort treffen sich die Gruppen, von den jungen Pfadfindern bis zu den Senioren.

Foto: Freuen sich über ausreichend Platz für die Gemeindearbeit in Kaltenkirchen: Pastorin Jannike Grosstück und Pastor Tilman Fuß.