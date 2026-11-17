Veröffentlicht am 17.11.2026

Kaltenkirchen. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2026 setzt die Stadt Kaltenkirchen unter dem Motto „Schweigen brechen" ein deutliches Zeichen. Eine Fotokampagne, Aktionen im Stadtgebiet und Informationen zu Beratungsangeboten sollen Aufmerksamkeit schaffen und Betroffenen Wege zu Unterstützung zeigen.

Gleichstellungsbeauftragte Claudia Eckhardt-Löffler betont: „Leider ist es so, dass für Frauen der gefährlichste Ort, statistisch gesehen, immer noch ihr Zuhause ist. Gewalt beginnt nicht erst mit einem Schlag. Auch Kontrolle, Einschüchterung, Demütigung und digitale Übergriffe können Ausdruck von Gewalt sein. Wir möchten dafür sensibilisieren und Betroffenen vermitteln: Sie müssen das nicht allein bewältigen. Unterstützung ist da – vertraulich und ohne Druck."

Die Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres gestalten die Aktionen gemeinsam mit der Freiwilligen im FSJ der Stadtbücherei. Sie bringen eigene Ideen ein, bereiten Materialien vor und tragen die Botschaft in die Öffentlichkeit.

Ein Schwerpunkt ist die Fotokampagne „Schweigen brechen": Menschen aus der Bevölkerung, aus Rathaus, Politik, Wirtschaft und weiteren Bereichen des Stadtlebens zeigen sich mit dem diesjährigen Kampagnenmotiv. Die Bilder werden in der Stadt und über die städtischen Social-Media-Kanäle veröffentlicht.

Am 25. November werden die Aktionsfahnen am Rathaus gehisst. Auf dem Wochenmarkt findet erneut eine Brötchenaktion mit Informationsstand statt. Die Aktionstüten machen auf das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" aufmerksam.

Weitere Veranstaltungen laden zum Austausch ein: Am 25. November um 19:00 Uhr findet in der Stadtbücherei ein Feministischer Salon für Frauen statt. Im Mittelpunkt stehen Bücher über mutige, unabhängige und starke Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten. In gemütlicher Atmosphäre können die Teilnehmerinnen miteinander ins Gespräch kommen und gern auch aus ihren eigenen Lieblingsbüchern vorlesen.

Am 8. Dezember um 17:00 Uhr folgt ein „Dunkelspaziergang". Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Gemeinsam erkunden die Teilnehmenden, wie sich die Wahrnehmung des öffentlichen Raums und das persönliche Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit verändern.

Begleitend machen Plakate, ein Banner am Rathaus sowie Informationsbereiche im Rathaus und in der Stadtbücherei auf die Kampagne aufmerksam.

Bürgermeister Stefan Bohlen unterstützt das Engagement: „Kaltenkirchen bezieht klar Position gegen Gewalt an Frauen. Ich danke unserer Gleichstellungsbeauftragten, unseren Nachwuchskräften und allen Mitarbeitenden, die diese Haltung gemeinsam sichtbar machen und mit konkreten Hilfsinformationen verbinden."

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" berät unter 116 016 an 365 Tagen im Jahr kostenlos, anonym und vertraulich. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte können sich dorthin wenden. Bei Bedarf werden Dolmetscherinnen für 18 Fremdsprachen hinzugeschaltet. Beratung per E-Mail und Chat sowie weitere Informationen gibt es unter www.hilfetelefon.de.