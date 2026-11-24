Veröffentlicht am 24.11.2026

Kaltenkirchen. Der Geburten- und Patenwald in Kaltenkirchen wächst: Rund 80 Menschen kamen bei der diesjährigen Pflanzaktion am 13. November 2026 zusammen, um neue Bäume zu pflanzen und ihre Erinnerungen so fest in der Stadt zu verwurzeln.

Im Freizeit- und Erholungspark nahe dem Schmetterlingsgarten ist so über die Jahre ein Ort entstanden, der Natur und Lebensgeschichten miteinander verbindet. Ob zur Geburt eines Kindes, zur Hochzeit, zu einem besonderen Geburtstag oder im Gedenken an einen geliebten Menschen: Eine Baumpatenschaft bietet die Möglichkeit, einem persönlichen Anlass ein bleibendes Zeichen zu geben.

„Hinter jedem dieser Bäume steht eine persönliche Geschichte. Gemeinsam schaffen die Patinnen und Paten einen Ort, der mit diesen Erinnerungen wächst und unsere Stadt bereichert. Ich danke allen, die sich daran beteiligen, und freue mich über weitere Menschen, die den Geburten- und Patenwald mit einer Patenschaft unterstützen möchten“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Die Stadt lädt weitere Interessierte dazu ein, Teil des Projekts zu werden. Auch als Geschenk kann eine Baumpatenschaft Freude bereiten und zugleich das Grün in Kaltenkirchen stärken.

Für eine Patenschaft wird je nach Baumart ein einmaliger Beitrag zwischen 125,- und 250 Euro erhoben. Die Patinnen und Paten erhalten eine Urkunde; eine persönliche Plakette am Baum hält Namen, Anlass und Datum fest. Die gemeinsame Pflanzaktion findet jährlich im November statt. Informationen und den Antrag auf eine Baumpatenschaft gibt es auf der Internetseite der Stadt Kaltenkirchen: kaltenkirchen.de