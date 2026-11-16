Veröffentlicht am 16.11.2026

Kaltenkirchen. Wie fühlt sich der Pflegealltag an? Welche beruflichen Möglichkeiten bietet die Pflegebranche? Und wie gelingt der Einstieg – auch ohne bisherige Erfahrung in diesem Bereich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Pflegemesse am Mittwoch, 18. November 2026, von 10:00 bis 14:00 Uhr im Jobcenter Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 7a. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Arbeitsuchende, Quereinsteigende sowie Menschen, die nach einer beruflichen Pause wieder einsteigen möchten. Auch bereits in der Pflege Beschäftigte können sich über Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten informieren.

Pflege nicht nur kennenlernen, sondern selbst ausprobieren

An verschiedenen Mitmachstationen können Besucherinnen und Besucher typische Tätigkeiten aus dem Pflegealltag kennenlernen und selbst ausprobieren. Dazu gehören beispielsweise das Messen von Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung sowie Übungen zur Wundversorgung und zum Anlegen von Verbänden. Auch die Kinder- und Babypflege ist Teil des Programms: Hier lassen sich praktische Handgriffe erproben und Tipps von Fachleuten mitnehmen.

Direkter Kontakt zu Arbeitgebern und Bildungspartnern

Neben den praktischen Angeboten bietet die Pflegemesse Gelegenheit, mit Pflegeeinrichtungen, Bildungsträgern und weiteren Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Hier gibt es Informationen über Ausbildungswege, Qualifizierungen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Experten informieren über passende Einstiegsmöglichkeiten oder wie der nächste Karriereschritt klappen kann.

Gemeinsam Perspektiven schaffen

Veranstaltet wird die Pflegemesse vom Jobcenter Kreis Segeberg, der Agentur für Arbeit Elmshorn, der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS), der Dozenten-Akademie für Medizin und Gesundheit und dem Beratungsteam Pflegeausbildung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.