Veröffentlicht am 18.09.2026

Am 10. Oktober 2026 um 10:00 Uhr startet am Rathaus in Kaltenkirchen ein gemeinsamer Spaziergang, der im Rahmen des „Internationalen Tags der seelischen Gesundheit“ stattfindet. Unter dem Motto „Schritte, die verbinden“ möchten der Seniorenbeirat, „Kaltenkirchen inklusiv“ und die Gleichstellungsbeauftragte Menschen zusammenbringen. Dieser Aktionstag wird an vielen Orten in Schleswig-Holstein veranstaltet und findet im Kreis Segeberg im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit statt. Treffpunkt ist am 10. Oktober um 10:00 Uhr vor dem Rathaus. Der Spaziergang wird in zwei Gruppen angeboten: eine etwas flottere und eine gemütlichere Variante. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken im Gemeindehaus der evangelischen Kirche.

Um eine bessere Planung zu ermöglichen, wird um eine Anmeldung bis zum 6. Oktober 2026 gebeten. Die Anmeldung kann persönlich in der Stadtbücherei, telefonisch unter der Nummer 04191 - 958440 oder per E-Mail an stadtbuecherei@kaltenkirchen.de erfolgen.