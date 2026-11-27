Veröffentlicht am 27.11.2026

Der Seniorenbeirat Kaltenkirchen rollt wieder den roten Teppich für Filmfans aus und zeigt einen melancholischen Film, in dem Michael Caine einen einsamen Witwer in Paris spielt und wieder Lebensfreude gewinnt.

Vor dem Film sind Kinobesucher im Foyer vor dem Ratssaal ab 15.30 Uhr zu Kaffee und Keksen eingeladen.

Um Anmeldung in der Stadtbücherei Kaltenkirchen bis 02.12.2026 wird gebeten: persönlich, telefonisch unter 04191/958440 oder per Mail an stadtbuecherei@kaltenkirchen.de.

Diese Filmvorführung ist ein Teil der Filmreihe „Kino im Ratssaal“, die gemeinsam von der Gleichstellungsbeauftragten, dem Koordinator für Inklusion, dem Jugendbüro, der Stadtbücherei und dem Seniorenbeirat der Stadt Kaltenkirchen veranstaltet werden.

Hinweis zur Barrierearmut: Der Ratssaal ist über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Bei weiterem Assistenzbedarf informieren Sie sich bitte über die Möglichkeiten, telefonisch: 04191-939 344 oder per Mail: inklusion@kaltenkirchen.de