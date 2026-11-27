Veröffentlicht am 27.11.2026

Kaltenkirchen. Der Lions Club Alveslohe lädt zu einem besonderen Kulturabend ein. Am Sonntag, 7. Februar 2027, steht Schauspieler Sky du Mont gemeinsam mit dem preisgekrönten Hamburger Ensemble Mirror Strings auf der Bühne der Michaeliskirche Kaltenkirchen. Das Benefiz-Lesungskonzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr.

Unter dem Titel „Im Spiegel – wenn Literatur auf Musik trifft“ verbinden die Künstler Sprache und Musik. Sky du Mont trägt mit Charme und Humor ausgewählte literarische Texte vor. Die Mirror Strings antworten darauf mit Klängen zwischen Klassik, Pop, Rock und Minimal Music. Das Quartett ist ungewöhnlich besetzt, mit zwei Celli und zwei Gitarren. Es spielen Johann Jacob Nissen und Luisa Marie Darvish Ghane (Gitarre) sowie Phillip Wentrup und Samuel Selle (Cello). Daraus entsteht ein Dialog zwischen Wort und Klang, der unterhält, berührt und neue Blickwinkel eröffnet.

Der gesamte Erlös aus dem Kartenverkauf geht an regionale Hilfsprojekte im Norden.

Karten kosten 35 Euro und sind bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

famila Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 13

arko Kaltenkirchen, Königstraße 10

Petras Kunststube, Maurepasstraße 95, Henstedt-Ulzburg

Buchhandlung Rahmer, Hamburger Straße 22A, Henstedt-Ulzburg

Foto: © Christian Barz