Veröffentlicht am 24.11.2026

Kaltenkirchen. Die Stadt Kaltenkirchen bittet Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen um Unterstützung für das Weihnachtshilfswerk 2026. Mit den Spenden erhalten bedürftige Kaltenkirchenerinnen und Kaltenkirchener eine weihnachtliche Aufmerksamkeit.

„Wenn das Geld im Alltag kaum reicht, bleibt für besondere Wünsche zu Weihnachten oft nichts übrig. Mit dem Weihnachtshilfswerk können wir Menschen in unserer Stadt eine kleine Freude bereiten und ihnen zeigen, dass wir an sie denken. Ich freue mich über alle, die dazu beitragen“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Seit den frühen 1970er Jahren setzt sich das Weihnachtshilfswerk dafür ein, bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Weihnachtszeit beizustehen. Unterstützt werden Kaltenkirchener Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sie in auswärtigen Senioren- oder Pflegeeinrichtungen leben. Ebenso erhalten soziale Einrichtungen, Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung und Sozialhilfe nach dem SGB XII sowie Kaltenkirchener Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien oder auswärtigen Einrichtungen eine weihnachtliche Aufmerksamkeit.

„Jede Spende hilft uns, diese Unterstützung möglich zu machen. Wir danken allen, die das Weihnachtshilfswerk begleiten – ob seit vielen Jahren oder zum ersten Mal“, sagt Bürgervorsteherin Ina Flach.

Spenden können unter dem Verwendungszweck „Weihnachtshilfswerk“ oder „WHW“ auf eines der folgenden Konten überwiesen werden. Bitte geben Sie den jeweiligen Kontoinhaber beziehungsweise Zahlungsempfänger genau wie nachstehend aufgeführt an, damit die Banken die Spende annehmen können.

Sparkasse Südholstein: IBAN: DE05 2305 1030 0025 0325 00, BIC: NOLADE21SHO Kontoinhaber/Zahlungsempfänger: Stadt Kaltenkirchen

IBAN: DE05 2305 1030 0025 0325 00, BIC: NOLADE21SHO Kontoinhaber/Zahlungsempfänger: Stadt Kaltenkirchen Vereinigte VR Bank eG: IBAN: DE29 2179 1906 0000 0120 17, BIC: GENODEF1WYK, Kontoinhaber/Zahlungsempfänger: Weihnachtshilfswerk

Die eingehenden Spenden werden nach einem festgelegten Verfahren an bedürftige Mitmenschen in Kaltenkirchen verteilt.