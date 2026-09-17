Veröffentlicht am 17.09.2026

Kaltenkirchen. Die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen lädt zu einen Filvorführung und Gespräch am 22. September in den Bürgersaal Kaltenkirchen ein. Thema: „Vergessene Opfer: Zwangssterilisierungen und Massenmord an Menschen mit Erkrankungen und Beeinträchtigungen zwischen 1933 und 1945“

Zwischen 1939 und 1945 töteten die Deutschen mindestens 250.000 Menschen mit Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Bereits ab 1933 ging der NS-Staat durch die Anwendung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ mit repressiven Maßnahmen gegen Menschen vor, die nicht seinen „rassenhygienischen“ Vorstellungen entsprachen und die damit auch nicht Teil der sogenannten „Volksgemeinschaft“ sein sollten.

Infolge des Gesetzes wurden während des NS-Regimes schätzungsweise 400.000 Menschen zwangssterilisiert. Der Dokumentarfilm „Freistaat Mittelpunkt“ (Prädikat besonders wertvoll) berichtet von diesen immer noch kaum bekannten NS-Verbrechen und ihre langanhaltenden Auswirkungen bis in die Gegenwart. Dabei nimmt der Film – und auch dies macht ihn zu einem eindrücklichen Dokument – die subjektive Perspektive eines Betroffenen ein. Ernst Otto Karl Grassmé bezeugt, was ihm widerfahren ist und was er sich für sein Leben gewünscht hat. In zahlreichen Briefen an eine Jugendliche aus der Nachbarschaft, in der er möglicherweise das Kind gesehen hat, das ihm durch Zwangssterilisation verweigert wurde, erzählt er seine Geschichte. Seine Briefe dokumentieren sein individuelles Leid in der NS-Diktatur und die ihm verweigerte „Wiedergutmachung“ im Nachkriegsdeutschland, sie sind aber auch Ausdruck seines Humors und seines Kampfes für ein Leben in Würde.

Nach der Vorführung des Films kommen Kai Ehlers (Regisseur von „Freistaat Mittelpunkt“) und Dr. Carola Rudnick (Leiterin der „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg) miteinander ins Gespräch.

Moderation: Marc Czichy (Leiter der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen) Eine Veranstaltung der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Kooperation mit der „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg Zeit: Dienstag, den 22.9.2026, um 18.30 Uhr Ort: Bürgerhaus der Stadt Kaltenkirchen, Friedenstraße 9, 24568 Kaltenkirchen

Anmeldung bis spätestens 21.9.2026 per Mail an ts@kz-gedenkstaette-kaltenkirchen.de