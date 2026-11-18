Veröffentlicht am 18.11.2026

Das Blasorchester Kaltenkirchen feiert Jubiläum und lädt am 21. November zu einem besonderen Konzert ein. Ein abwechslungsreiches Programm mit Filmmusik, Musicalhits, Popklassikern, Märschen und Polkas wartet auf die Besucher. Der Eintritt ist frei!

70 Jahre Musik, Gemeinschaft und jede Menge Leidenschaft: Das Blasorchester Kaltenkirchen hat in diesem Jahr allen Grund zum Feiern. Was 1956 als Spielmannszug begann, ist heute ein vielseitiges Blasorchester mit rund 30 Musikerinnen und Musikern. Dieses besondere Jubiläum möchte der Verein natürlich nicht allein feiern, sondern gemeinsam mit den Menschen aus Kaltenkirchen und Umgebung. Deshalb lädt das Orchester am Samstag, 21. November, herzlich zum großen Jubiläumskonzert ein. Beginn ist um 14:30 Uhr in der Aula am Marschweg in Kaltenkirchen.

Ein Blick zurück zeigt, wie viel sich in sieben Jahrzehnten verändert hat. 1956 startete der Verein als Spielmannszug. Mit viel Engagement und musikalischem Ehrgeiz entwickelte sich der Verein über die Jahre weiter. 1978 fiel schließlich die Entscheidung, musikalisch neue Wege zu gehen und von der traditionellen Spielmannszugmusik zur Blasmusik zu wechseln. 1980 präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker erstmals als Blasorchester. Aus Trommeln und Flöten wurde ein deutlich breiteres Klangspektrum mit Trompeten, Klarinetten, Saxophonen, Hörnern und vielen weiteren Instrumenten.

Heute steht das Blasorchester für musikalische Vielfalt und generationsübergreifende Gemeinschaft. Was die Musikerinnen und Musiker verbindet, ist vor allem die Freude am gemeinsamen Musizieren. Denn das Orchester ist ein reines Laienorchester: Hier stehen Menschen auf der Bühne, die ihre Freizeit mit Begeisterung der Musik widmen und diese Leidenschaft gerne mit ihrem Publikum teilen. Seit diesem Jahr steht Torsten Pfeiffer am Dirigentenpult. Für ihn ist das Jubiläumskonzert zugleich das erste Jahreskonzert mit dem Blasorchester Kaltenkirchen.

Und langweilig wird es dabei garantiert nicht! Das Jubiläumskonzert verspricht eine musikalische Reise durch ganz unterschiedliche Genres und Jahrzehnte. Auf dem Programm stehen unter anderem eindrucksvolle Filmmusik von Ennio Morricone, ein mitreißendes „Mamma Mia“-Medley von ABBA, Melodien aus dem Musicalklassiker „West Side Story“ sowie „Prince in Concert“. Natürlich dürfen auch die traditionellen Klänge nicht fehlen: Märsche wie Gruß an Kiel und schwungvolle Polkas gehören ebenfalls zum Programm. Damit ist für Abwechslung gesorgt: Von klassischer Blasmusik über große Kinomomente bis hin zu unvergesslichen Pop-Hits ist alles dabei. Ein Programm, das nicht nur eingefleischte Blasmusikfans begeistern dürfte, sondern auch all diejenigen, die einfach gerne bekannte Melodien live erleben.

Für die Musikerinnen und Musiker ist das Konzert nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, sondern auch ein Dankeschön an alle, die den Verein über die vergangenen Jahrzehnte begleitet und unterstützt haben. Sieben Jahrzehnte Vereinsgeschichte bedeuten schließlich unzählige Probenstunden, Auftritte, gemeinsame Erlebnisse und vor allem viele Menschen, die ihre Begeisterung für die Musik weitergetragen haben.

Jetzt fehlt zum perfekten Jubiläum eigentlich nur noch eines: ein Publikum, das mitfeiert! Ob eingefleischter Blasmusikfan, ABBA-Liebhaber, Musicalfreund oder einfach neugierig auf einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag – alle sind herzlich willkommen. Der freie Eintritt macht es besonders leicht, einmal vorbeizuschauen und sich von der Musik mitreißen zu lassen.

Termin vormerken, Familie und Freunde mitbringen und gemeinsam 70 Jahre Blasorchester Kaltenkirchen feiern! Am Samstag, 21. November, um 14:30 Uhr in der Aula am Marschweg freut sich das Orchester auf viele Gäste und einen unvergesslichen musikalischen Jubiläumsnachmittag. Der Eintritt ist frei!