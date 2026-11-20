Veröffentlicht am 20.11.2026

Kaltenkirchen. Die Sängerinnen und Sänger des Kaltenkirchener chor’82 unter der Leitung ihres Dirigenten Michel Preiß laden herzlich ein zu ihrem diesjährigen Adventskonzert in der Kaltenkirchener Michaeliskirche am 20. Dezember, dem 4. Adventssonntag, um 18 Uhr.

Der Chor wird ein internationales Programm präsentieren mit Weihnachtsmusik aus verschiedenen Ländern, quer durch alle musikalischen Epochen.

Als Gäste werden die Jagdhornbläser Hubertus Diana Kisdorf das Konzert musikalisch bereichern.

Der Chor freut sich auf eine zahlreiche Zuhörerschaft, insbesondere die vielen neuen Mitglieder des Chores, die ihr erstes Weihnachtskonzert mitsingen werden.

Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei. Spenden sind wie immer willkommen!

Datum/Zeit: 20. Dezember, 4. Adventssonntag, 18 Uhr

20. Dezember, 4. Adventssonntag, 18 Uhr Veranstaltung: Adventskonzert des chor’82

Adventskonzert des chor’82 Ort: Michaeliskirche Kaltenkirchen

Michaeliskirche Kaltenkirchen Leitung: Michel Preiß

Michel Preiß Gäste: Jagdhornbläser Hubertus Diana Kisdorf

Jagdhornbläser Hubertus Diana Kisdorf Eintritt: frei, Spenden willkommen

Foto: Otmar Bauer