Kaltenkirchen. Die Sängerinnen und Sänger des Kaltenkirchener chor’82 unter der Leitung ihres Dirigenten Michel Preiß laden herzlich ein zu ihrem diesjährigen Adventskonzert in der Kaltenkirchener Michaeliskirche am 20. Dezember, dem 4. Adventssonntag, um 18 Uhr.
Der Chor wird ein internationales Programm präsentieren mit Weihnachtsmusik aus verschiedenen Ländern, quer durch alle musikalischen Epochen.
Als Gäste werden die Jagdhornbläser Hubertus Diana Kisdorf das Konzert musikalisch bereichern.
Der Chor freut sich auf eine zahlreiche Zuhörerschaft, insbesondere die vielen neuen Mitglieder des Chores, die ihr erstes Weihnachtskonzert mitsingen werden.
Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei. Spenden sind wie immer willkommen!
- Datum/Zeit: 20. Dezember, 4. Adventssonntag, 18 Uhr
- Veranstaltung: Adventskonzert des chor’82
- Ort: Michaeliskirche Kaltenkirchen
- Leitung: Michel Preiß
- Gäste: Jagdhornbläser Hubertus Diana Kisdorf
- Eintritt: frei, Spenden willkommen
Foto: Otmar Bauer